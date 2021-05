Goedemorgen! Vliegeniers, brand, tapuiten en muziekquiz

Brand bij fruitbedrijf Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Twee Franse vliegeniers stortten op 11 mei 1940 met hun vliegtuig neer op een woning in de Verkuijl Quakkelaarstraat in Vlissingen. Het Rode Kruis begroef de twee zwaar verminkte lichamen in eerste instantie op de Rooms-Katholieke begraafplaats in Middelburg. Toen was nog bekend wie wie was, maar tijdens de herbegrafenis op de Franse begraafplaats in Kapelle, negen jaar later, niet meer. Daar zijn ze uiteindelijk als onbekenden begraven, omdat de mensen die de ceremonie leidden niet meer zeker wisten wie in welke kist lag. De twee zussen van de omgekomen militairen zijn nog in leven en werken mee aan een dna-onderzoek om dat alsnog duidelijk te krijgen.

De eerste tapuiten zijn gespot in Zeeland. Weken terug zijn er tientallen nestkasten geplaatst om de zeldzame vogel weer naar Zeeland te trekken. De hoop is dat hij hier blijft om te broeden. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap sloegen de handen ineen om de tapuit weer naar Zeeland te halen. Normaal gesproken broedt de tapuit in konijnenholen, maar doordat de konijnen door ziektes uitsterven, hebben ze geen goede broedplaats meer. Ze vliegen nog wel ieder jaar door Zeeland, maar ze blijven niet om te broeden. De nestkasten moeten ervoor zorgen dat dat wél gebeurt.

De pilot van Digitaal Actief Zeeland is van start gegaan met confetti, onthulling van naam en logo en een muziekquiz. Maar wel allemaal veilig vanachter de eigen computer thuis. Via een online platform biedt een aantal zorgorganisaties in de Oosterschelderegio de komende maanden digitale activiteiten aan voor een deel van hun cliënten. Robin de Groot uit Goes was een van de vijftien deelnemers die meedeed aan de start van de pilot. Hij heeft een lichamelijke beperking, en woont in een begeleid wonen complex van zorgorganisatie Gors. "Ik vind het fijn dat dit kan, zeker in deze tijd."

Het aanbod van koopwoningen op Funda daalde afgelopen twaalf maanden fors. Vooral huizen met een vraagprijs onder de 250.000 euro worden steeds minder aangeboden. In heel Zeeland is dat cijfer gehalveerd. In Goes is het zelfs gedaald van 119 naar naar negentien. Omroep Zeeland zette het Funda-aanbod in verschillende Zeeuwse regio's op een rijtje.

Er is in de eerste uren landinwaarts lokaal wat mist en nevel, maar er is vanochtend vrij veel zon en de mistvelden zullen ook snel oplossen. Vanmiddag raakt het geheel bewolkt en in de namiddag en vanavond is er kans op enkele lokale buien. Aanvankelijk staat er een zwakke wind, Later is er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot zuiden. Daarmee komt de maximumtemperatuur op 14 tot 16 graden. Morgen en in het weekend is er nog wat meer wind. En het wordt onbestendig met perioden met regen en weinig zon.