Winkels verdwijnen: "Tholen wordt nooit meer als vroeger"

De middenstand in Tholen heeft het lastig (foto: Omroep Zeeland)

Het is onmiskenbaar stiller geworden in de oude binnenstad, zeker na het vertrek van publiekstrekker Kruidvat naar Vestetuin, enkele maanden geleden. "Ze trokken zo'n 500 tot 600 bezoekers per dag waar ik er rond de 250 van meepikte," vertelt de voormalige buurman van de drogisterijketen, winkelier Daan-Pieter van den Dikkenberg.

Opheffingsuitverkoop

Voor zijn winkel in woonaccessoires en brocante staat een stoepbord dat meldt dat hij opheffingsuitverkoop houdt. "Er komt hier bijna niemand meer langs," legt Van den Dikkenberg uit. "Ik stop er mee." Voorzitter Gerrit Atres van winkeliersvereniging Thuis in Tholen bevestigt de terugloop in winkelpubliek sinds de verhuizing van de drogisterij. "Zeker als de reclamefolder weer uitkwam was het druk met Kruidvatpubliek. Die klanten komen nu niet verder dan Vestetuin."

Minder winkelpubliek in centrum Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Het winkelcentrum dat in etappes is gebouwd telt twee supermarkten, een versmarkt, een winkelgalerij, een benzinestation en een royale parkeerplaats. "Het is een mooie voorziening," vindt Atres, "en goed voor de ontwikkeling van de detailhandel. Maar de betrokkenheid van de consument bij het stadscentrum is veel minder geworden."

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de toekomstmogelijkheden van het centrum en in nauw overleg met bewoners en ondernemers worden maatregelen bedacht. De focus ligt daarbij op Tholen als vestingstad, cultuur en toerisme. Leuke bloembakken, fietsenrekken bij de horecawand, extra stadsgidsen, een betere verbinding naar Vestetuin gemarkeerd door een stadspoort: plannen genoeg.

Tijd van bakkertjes is voorbij

"Er verdwijnen steeds meer winkeltjes en die lege ruimtes moeten worden ingevuld door horeca en toeristenwinkeltjes. Ik heb daar wel vertrouwen in, want het toerisme wordt steeds belangrijker op ons eiland," zegt Gerrit Atres. "Maar de tijd van twee groente- en visboeren en drie bakkertjes is wel voorbij. Tholen wordt nooit meer als vroeger."

Toch lijkt die inschatting niet helemaal juist. De christelijke boekhandel in het centrum floreert nog steeds. "We breiden uit van 50 naar 350 vierkante meter, " lacht eigenaresse Lydia Burger-Oostdijk. "In september verhuizen we naar de overkant van de straat." Ze wijst naar het leegstaande pand van Kruidvat.