Erik van Merrienboer volgt Jan Lonink op als voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland

Erik van Merrienboer op de Markt in Terneuzen (foto: Omroep zeeland)

"Met de heer van Merrienboer krijgt VRZ een ervaren bestuurder die de bestuursvergaderingen van VRZ voorzit en VRZ vertegenwoordigt in regionale, landelijke en internationale overleggen, zoals het Veiligheidsberaad. Daarnaast voert hij bij een bovenlokale crisis het bevel over de Zeeuwse hulpverleningsdiensten", laat de veiligheidsregio weten.

Meestal is de burgemeester van de grootste gemeente in een provincie ook voorzitter van de veiligheidsregio. Al ging de gemeente Terneuzen daar al wel een beetje van uit. "Dat was wel onderdeel van de profielschets voor de nieuwe burgemeester", vertelde een woordvoerder.

Van Merrienboer (55 jaar) is geboren in Roosendaal en groeide op in Oud Gastel. Na zijn middelbare school studeerde hij politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn studie werkte hij onder andere bij de gemeente Eindhoven als bestuursadviseur voor de toenmalige burgemeester. In 2006 werd Erik van Merrienboer wethouder van de gemeente Eindhoven. Een paar jaar later stapte hij over naar de directieraad van de provincie Noord-Brabant. Van 2015 tot 2020 was Van Merrienboer gedeputeerde met financiën, ruimte, wonen en werklocaties in zijn portefeuille.

Die voordracht van Van Merrienboer komt bij de commissaris van de Koning te liggen die advies uitbrengt aan de minister van Justitie en Veiligheid. De minister benoemt uiteindelijk de nieuwe voorzitter per koninklijk besluit.

Jan Lonink was sinds 2012 voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. Hij nam toen het stokje over van Koos Schouwenaar, die toen burgemeester van Middelburg was.