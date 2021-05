Zeewier in bier verrast gitaarbouwer en sterrenkoks: foutje bedankt!

Bij laagwater gaat Zwier op pad om het zeewier te knippen. "Het groeit overal, ook op een strandje vlakbij mijn huis. Als je het voorzichtig knipt, groeit het ook weer aan", zegt hij. "Thuis rooster ik het op een lage temperatuur in de oven en wordt het geschikt om aan het bier toe te voegen."

Per ongeluk ontstaan

Het bier is mede ontstaan door een foutje in de receptuur. "Een heel klein beetje zeewier wordt vaker gebruikt om het bier te klaren", zegt Sjak. "Maar ik had er per ongeluk tien keer zo veel in gedaan. Het resultaat was verrassend en maakte veel mensen enthousiast. Er zit net een hint van de smaak van zeewier in, net genoeg om het heel bijzonder te maken."

Sjak Zwier schenkt zijn eigen zeewierbier in. (foto: Omroep Zeeland)

Behalve de hop bestaat het bier uit alleen Zeeuwse ingrediënten. Er zit zelfs Zeeuwse stroop in. "Ik brouw samen met mijn zwager en die zei dat niemand dat ooit gedaan heeft", lacht Zwier. "Dat gaan wij dus doen zei ik meteen, dat moeten we net hebben. In Belgische abdijbieren zit vaak kandijsuiker, dus dat gaat prima."

Sterrenkoks

De hobbyfase zijn de brouwers inmiddels voorbij. "We verkopen het bier nu ook. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt door Edwin Vinke van de Kromme Watergang. Die heb ik ooit eens aangesproken en heb hem het bier laten proeven. Hij was meteen enthousiast."