In huis- en slaapkamers eerste nummer van musical Michiel de Ruyter opgenomen

Muziektheater Zeeland heeft ter ere van het eigen 75-jarige jubileum een musical over Michiel de Ruyter gemaakt. Het was de bedoeling dat die in maart van dit jaar in de Zeeuwse theaters in première zou gaan. Die première is uitgesteld, voor zover nu bekend naar november van dit jaar.

Zangers van Muziektheater Zeeland namen thuis het eerste nummer van de musical op. (foto: screenshot Muziektheater)

"De musical gaat over de mens Michiel de Ruyter", zegt Veekens. "Zijn daden zijn wel bekend, maar de schrijver is met opzet op zoek gegaan naar wie hij was als mens. Voor welke dilemma's en keuzes stond hij? Toen hij met Anna trouwde bijvoorbeeld, heeft hij beloofd nooit meer naar zee te gaan, maar uiteindelijk is hij toch weer gegaan."

In juni is een voorproefje te zien van de musical. In de Grote Kerk in Zierikzee worden van enkele nummers opnames gemaakt die wordt uitgezonden en voor iedereen gratis te zien is.