Buurtzorgpension Zierikzee weer open voor 'gewone' patiënten

Buurtzorgpension Zierikzee is de cohortafdeling voor heel Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

"Als er geen nieuwe opnames komen zullen we op de Covid-afdeling volgende week geen patiënten meer hebben liggen. Dit betekent dat we onze 'gewone' doelgroep weer kunnen gaan verzorgen. Iedereen is daar heel blij mee," aldus Terlouw.

Buurtzorgpension twee keer omgebouwd

In het buurtzorgpension herstellen normaal gesproken mensen na een operatie als dat thuis - om wat voor reden dan ook - niet kan of niet lukt.

In januari van dit jaar werd het pension voor de tweede keer omgebouwd om coronapatiënten op te vangen. Eerder gebeurde dat in april vorig jaar. In het buurtzorgpension is plek voor 22 patiënten. Meestal komen die patiënten uit ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar het gebeurt ook dat mensen die thuiszitten naar het pension worden verwezen.

De patiënt verblijft in het pension zolang hij of zij in quarantaine moet blijven.

'Gaan ze het overleven?'

Verpleegkundige Linda Sonneveld legde eerder uit dat het best zwaar is. "Iedere dag is het de vraag hoeveel mensen we erbij krijgen, hoe ziek ze zijn en of ze het gaan overleven."

Dat het buurtzorgpension nu weer ruimte en personeel heeft om patiënten met andere zorgvragen op te vangen past in het landelijke beeld: minder mensen raken besmet, dus worden er ook meer minder mensen (ernstig) ziek. Afgelopen week was ook al een daling in de cijfers van de Zeeuwse ziekenhuizen te zien.

