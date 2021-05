Werkloosheid Zeeland met zes procent gedaald

Op zoek naar een baan. (foto: ANP)

Het blijkt allemaal uit de meest recente cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Van de Zeeuwse beroepsbevolking krijgt nu 2,4 procent een WW-uitkering, dat is iets lager dan het landelijke WW-percentage van 2,9.

In onze provincie komt alleen Vlissingen met een WW-percentage van 3,4 boven het landelijke gemiddelde uit. Kapelle staat onderaan de lijst met 1,9 procent WW-uitkeringen. Die heeft die plek overgenomen van Veere, dat vóór de coronacrisis steevast de gemeente was met het laagste cijfer.

Per gemeente

Bekijk op onderstaande kaart de situatie in jouw gemeente. Ga met de muis over de gemeente voor de absolute aantallen, de ontwikkeling sinds april vorig jaar en sinds maart dit jaar. Onderaan dit artikel vind je de uitleg bij de berekening.

De Zeeuwse bedrijfstak met de meeste werklozen is op dit moment de horeca & catering. In de kaartenbakken van de UWV staan de namen van 607 mensen die hierin een baan zoeken. Dat is weliswaar zeventig minder dan een maand geleden en het toeristenseizoen in Zeeland moet nog beginnen.

Op de tweede plaats in Zeeland komt met 515 mensen de detailhandel, dus mensen met een WW-uitkering die op zoek zijn naar een baan in een winkel.

Vraag en aanbod in de zorg

Opvallende derde in het rijtje werkzoekenden is zorgpersoneel. Vraag en aanbod in de zorg sluiten niet op elkaar aan, want in die sector telt het UWV in april 422 werkzoekenden. Terwijl eerder deze week het CBS meldde dat er gemiddeld duizend vacatures in de zorg in Zeeland beschikbaar waren, in het eerste kwartaal van dit jaar.