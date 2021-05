Hoe een scrabblewoord voor een revolutie in de mosselwereld zorgde

De YE-18 legt MZI's in de Waddenzee (foto: Omroep Zeeland)

De mosselvissers en natuurorganisatie hebben lang onenigheid gehad over het verduurzamen van de mosselzaadvangst. Uiteindelijk moest de rechter er aan te pas komen en die besloot dat de bodemvangst van mosselzaad langzaam moet verdwijnen. Zo is het ontwikkelen en het uitzetten van de MZI's gestart.

Ook in de Oosterschelde

Hoewel het merendeel van de MZI's in de Waddenzee ligt kom je ze ook in de Oosterschelde op verschillende plaatsen tegen. Grijze drijvende tonnen of zwarte buizen die een lange lijn vormen in het water. Maar hoe werken die mosselzaadinvanginstallaties nou eigenlijk? In de video hieronder leggen we het uit.

"Het was wel even een dingetje toen de rechtbank opeens besloot dat we anders moesten gaan werken", vertelt mosselkweker Dennis Verschuure uit Yerseke. Tien jaar later kijkt hij toch wat positiever naar de innovatie van de MZI's: "Ze zorgen ervoor dat we een stabielere aanvoer hebben van mosselzaad. Dus voor onze bedrijfsvoering is het positief."

Complimenten van de wetenschap

Dat positivisme wordt bevestigd door de wetenschap. Jacob Capelle van Wageningen Marine Research deed onderzoek naar tien jaar MZI's en zijn conclusies zijn duidelijk: "Als je touwen of netten in het water hangt, dat noemen we substraat, dan komen daar gewoon mosselen op te groeien. Wat dat betreft werkt het gewoon goed en biedt het meer zekerheid. Complimenten ook voor de mosselkwekers om hoe ze dit ontwikkeld hebben. Dat is mooi om te zien."

Touwtjes met de hand vastknopen

Op dit moment wordt ongeveer 35 procent van het mosselzaad met MZI's ingevangen. Over vijf jaar moet dat 65 procent zijn. Dat betekent nogal wat voor de mosselsector. Grote investeringen maar ook nog meer werk, volgens Verschuure: "De MZI's zijn behoorlijk arbeidsintensief. Het onderhoud maar ook ze in het water leggen is best wel een flinke klus. Wij hebben MZI's met touwen en dat betekent dat we hier aan boord heel veel touwtjes aan lijnen moeten knopen die het water in gaan."

Naast de hoeveelheid werk zitten er nog meer nadelen aan de MZI's. De prijs van het mosselzaad is vier tot vijf keer duurder dan wanneer het van de bodem wordt gevist. Verschuure: "We kunnen die prijsstijging eigenlijk niet doorberekenen dus we komen er maar net aan uit. Dat is nog wel iets wat verbeterd kan worden. En de investeringen die daar bovenop komen zorgen toch wel voor veel extra kosten."

Wordt de mosselsector helemaal duurzaam?

Het ideaalbeeld van de natuurorganisaties is dat het mosselzaad in 2029 alleen nog maar met MZI's gevangen wordt. De mosselsector is daarmee akkoord gegaan op voorwaarde dat het economisch verantwoord is. Om dat te realiseren heeft de overheid verschillende regelingen getroffen. Zo zijn er subsidies voor investeringen en krijgen de kwekers de komende jaren korting op de huur van hun mosselpercelen in de Waddenzee.