Terneuzen houdt miljoenen over, maar juicht niet

(foto: Omroep Zeeland)

Er kon en mocht minder door corona, dus dat betekent ook minder uitgaven voor de gemeente. Minder scholing, een lagere energierekening en minder evenementen bijvoorbeeld. Dat scheelde geld.

Extra noodopvang

Toch waren er ook hogere uitgaven: extra kosten voor noodopvang voor kinderen bijvoorbeeld en een grotere vraag naar bijstandsuitkeringen. Het Rijk compenseert een deel van die extra uitgaven.

In totaal staat de balans 8,6 miljoen euro in de plus. 4,2 miljoen van dat bedrag had de gemeente van tevoren niet ingecalculeerd. Dat geld gaat voor een groot deel naar de algemene reserve, een soort buffer. Als de gemeente te maken krijgt met een financiële tegenvaller kan dit potje worden aangesproken.

Grote zorgen over toekomst

Toch staat het gemeentebestuur niet te juichen met 8,6 miljoen op de bank. Er zijn grote zorgen om hoge kosten die eraan komen in bijvoorbeeld de jeugdzorg en een deel van de ouderenzorg. Ook komt er minder geld vanuit het Rijk richting Terneuzen en gaat er een fiks bedrag uit voor nieuwe huisvesting voor scholen in de gemeente.

Asfalteringswerkzaamheden op de Westkade, Sas van Gent. (foto: Omroep Zeeland)

Het werk dat gepland stond en vanwege corona niet door kon gaan is opgeschoven. Wat wel is uitgevoerd: de Westkade Sas van Gent is toegankelijk gemaakt voor autoverkeer en het stadcentrum van Terneuzen is aangepakt.

In 2020 gaf de gemeente hieraan en aan andere investeringen ruim 12 miljoen euro uit.