Omnium is vier ton kwijt aan energierekening, met 1300 zonnepanelen moet dat klaar zijn

Omnium in Goes (foto: ANP)

Het Omnium is 400.000 euro per jaar kwijt aan energielasten. Dat kan met de verduurzaming die de gemeente voor ogen heeft fors omlaag. Die 1,7 miljoen euro heeft de gemeente Goes niet op de plank liggen. Het plan is om dit geld extra te lenen.

Een kas in plaats van bos

Over het tropisch bos in het Omnium is nog geen beslissing gevallen. Het bos is een financiële strop voor het Omnium en de gemeente. Het was de bedoeling dat het 80.000 bezoekers per jaar zou trekken en dus veel geld op zou brengen. In de praktijk komen er veel minder bezoekers. De kosten voor onderhoud zijn zelfs hoger dan de inkomsten van entreegeld van bezoekers.

Ondanks dat blijft het tropische bos in ieder geval nog tot en met 2023 open, heeft de gemeente eerder besloten. Er zijn al diverse ideeën als alternatief voor het bos, bijvoorbeeld om het te gebruiken als kas om groente en fruit te telen.