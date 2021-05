Van 'saai k*tnummer' naar internationale hit: JB Meijers blikt terug op het succes van zijn songfestivallied

Ilse DeLange en JB Meijers tijdens een optreden in Enschede. (foto: ANP)

Dat één nummer zijn muzikale leven zó zou veranderen kon Meijers zich in aanloop naar het Songfestival niet voorstellen. Hij zegt dat niets erop wees dat hij met The Common Linnets, de formatie die hij vormde met onder andere Ilse DeLange en Waylon, succes zou boeken. "Dat was natuurlijk de schaapachtige aantrekkingskracht van de social media", zegt hij. "Dat nummer werd gefileerd: wat een saai kutnummer was dat", zo vat de gitarist en zanger de publieke opinie samen.

'Waarschijnlijk halen we de finale niet eens'

De weken vóór het Songfestival liep het ook niet lekker in de band, vertelt Meijers. "Er was een hoop ellende met Waylon, dus toen hadden Ilse en ik zoiets van: joh, dit duurt twee weken, dan is die ellende voorbij, want waarschijnlijk halen we de finale niet eens."

Meijers had voor de opzet van het lied Calm After The Storm gezorgd. Het was de bedoeling dat Ilse DeLange samen met Waylon de tekst zou schrijven. Maar na een mislukte schrijfsessie van het zangduo maakten Meijers en DeLange de liedtekst af.

Ilse DeLange en Waylon, links het silhouette van JB Meijers (foto: ANP)

Het slechte gevoel in aanloop naar het festival veranderde toen de band in Kopenhagen aankwam. 'You guys are my favorite', hoorde Meijers mensen daar zeggen. "Toen gonsde het backstage al onder de mensen: jullie zijn gewoon de beste", vertelt Meijers, die ook toen nog niet van succes uitging. "Ik heb eigenlijk niet zo gek veel met het Eurovisie Songfestival, ik was er niet heel erg mee bezig, tot dat moment. Op zich is op een podium gaan staan mij niet heel erg vreemd. De druk die dan door sommige mensen wel ervaren wordt, ga je gaandeweg de repetities wel realiseren."

Uiteindelijk wisten The Common Linnets dus wel de finale te halen met het nummer Calm After The Storm. In de finale was Nederland de op twee na laatste deelnemer. Tijdens het nummer draait de camera rond de verschillende bandleden. Waylon en Ilse DeLange zingen het nummer, de gitaarsolo komt van JB Meijers.

"Ik had niet zoiets dat de zenuwen door mijn lijf gierden", blikt hij zeven jaar later terug. Pas na het optreden werd duidelijk dat het songfestivallied van Meijers in de smaak viel. Tijdens het uitdelen van de punten leek het er even op dat de band het Songfestival zou winnen. "Het was een ontzettend grappig moment dat je daar een beetje zit te giechelen en denkt: we gaan gewoon met die beker naar huis. Dat is dan uiteindelijk niet gebeurd."

Man verkleed als vrouw wint

De band heeft de pech dat ene Conchita Wurst uit Oostenrijk meedeed, een man verkleed als vrouw, maar wel met een baard. Met het nummer Rise Like a Phoenix haalt de dragqueen meer punten dan Nederland.

Vóór het Songfestival ondertekende de Russische Vladimir Poetin een antihomowet. JB Meijers denkt dat dat er mede voor heeft gezorgd dat Oostenrijk won. "Het was heel spannend, maar je wist tegelijkertijd: dit is meer dan alleen muziek. Het is ook gewoon echt een politiek spel."

Run op gitaren

Later kwam Meijers erachter wat voor indruk The Common Linnets in Denemarken hadden gemaakt. Toen hij thuiskwam, werd er een gitaar bezorgd. Een cadeau van de directeur van Duesenberg, een Duits bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van elektrische gitaren. Hij was JB Meijers dankbaar, want de gitarist speelde in de finale op een instrument van dat bedrijf.

In de afgeleverde gitaar vond Meijers een briefje: Thanks voor the plug, wij hadden in Europa 1.500 van die gitaren en die zijn allemaal in één dag uitverkocht. "Toen realiseerde ik me: dit is wel wat anders dan een advertentie in Musicmaker (tijdschrift voor muzikanten, red.)", lacht Meijers.

Gitarist JB Meijers met herinneringen aan optreden en songfestivalpolitiek

Behalve een gratis gitaar leverde het songfestivalsucces meer op voor Meijers. Waylon verliet de band en Meijers nam zijn plek in. The Common Linnets tourde in binnen- en buitenland en won verschillende prijzen, waaronder de Popprijs.

Zangeres Ilse DeLange en JB Meijers na het winnen van de Popprijs (foto: ANP)

Inmiddels zijn The Common Linnets niet meer actief nadat Ilse DeLange ervoor koos een andere muzikale weg in te slaan. In de documentaire JB's Paradise in Het Uur van de Wolf werd duidelijk dat Meijers die keuze niet begreep, hij wilde langer doorgaan met The Common Linnets.

Nu kijkt hij met veel voldoening terug op hoe het zeven jaar geleden begon. "Ik heb weleens gelezen op Wikipedia, dat is niet zo heel betrouwbaar, dat Calm After The Storm het best scorende songfestivalnummer na Waterloo was. Dat doet wel iets met je, een bevestigend oordeel dat je weet: ik kan dit dus, ik kan mensen wereldwijd beroeren met een stukje muziek dat ik heb gemaakt. Dat is fantastisch."

