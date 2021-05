Ambassadeur in Finland blijft Zeeuwse: 'Ik open elke ochtend de app van Omroep Zeeland'

Désiree Kopmels (foto: Privéfoto)

Finnen lijken wel wat op Zeeuwen, vertelt Kopmels. "Ze zijn een beetje nuchter. Ik wil niet zeggen: afstandelijk, maar Zeeuwen zijn ook niet meteen van het omhelzen en zoenen. Dat hebben Finnen ook. Ze zijn veel buiten, ze zijn ontzettend vriendelijk en vrij direct. Dat is te vergelijken met hoe Nederlanders zijn. Als je Finnen vraagt om een mening kun je het ongezouten krijgen. Maar op een hele rustige manier."

Het klasje van Buitenlandse Zaken

Kopmels (56) ging na de middelbare school in Goes studeren buiten de provincie. Daarna deed ze 'het klasje' van Buitenlandse Zaken. "Zo ging dat toen. Ik moest solliciteren voor de opleiding van een jaar. Dat was een zware selectieprocedure van een half jaar. Daarin kijken ze wat voor vlees ze in de kuip hebben en of je geschikt bent voor het vak."

Overal neem je iets mee

,,Het wordt nooit saai, want elke vier jaar ga je naar een nieuwe post. In het buitenland of in Den Haag. Je ontmoet elke keer weer nieuwe mensen, je eet weer nieuwe dingen, je spreekt andere talen. Die variatie is ontzettend leuk. En overal waar je vertrekt neem je iets mee. In je hart of iets fysieks."

Na Finland heeft Kopmels de voorkeur voor een ander Europees land. Ik vind bijna ieder land wel leuk. Je moet een land snel je thuis maken, dat moet je in je hebben en bij mij gaat het altijd vrij snel. Ik heb eerder in Rome gezeten, dus een ander mediterraan land lijkt me wel wat."

Na pensioen terug naar Zeeland

Hoe fijn het ook is in het buitenland, na haar pensionering komt ze terug naar Zeeland, zegt Kopmels. Zeeland speelt altijd op de achtergrond mee tijdens haar werk. "Op de ambassade hebben we het ook over Zeeland. Ik zag laatst bijvoorbeeld iets op het nieuws over een proef met bio-asfalt in Zeeland. Dat bleek een samenwerking te zijn met een Fins bedrijf waar we ook al wat contacten mee hadden, maar sindsdien nog meer. Daar zijn we echt mee in contact gekomen omdat ik dat las in het nieuws van Omroep Zeeland."