Kankerpatiënt Niels (22) start tour tegen longkanker: 'Niet alleen rokers krijgen deze ziekte'

Vandaag gaf Niels het startschot van de tour bij ziekenhuis Adrz in Goes: "Hier is het voor mij allemaal begonnen en hier kreeg ik mijn diagnose. Dat is nu twee jaar geleden. Daarom is dit de startplek van de tour."

Longkankerpatiënten, familie, artsen en medisch personeel gaan vanaf morgen kilometers lopen en fietsen van ziekenhuis naar ziekenhuis: "Ik ga zelf bijvoorbeeld morgen negen kilometer van Eindhoven naar Veldhoven lopen", vertelt Niels.

Geld inzamelen voor persoonlijke kankerbehandelingen

Hij ontdekte pas laat dat hij longkanker heeft: "Ik voelde aanvankelijk niets. Pas toen ik klachten kreeg bleek het al uitgezaaid. Door een nieuw persoonlijk behandelingstraject is het nu aardig stabiel." Hij gunt ook andere patiënten zo'n persoonlijke kankerbehandeling: "Daarom zamelen we met de tour geld in voor persoonlijke kankerbehandelingen."

Niels overhandigt het witte lint aan zorgpersoneel van het Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast wil hij met de White Ribbon Tour vooroordelen over longkanker uit de wereld helpen. Niels is jong, heeft nooit gerookt en kreeg toch longkanker: "Het stigma dat alleen rokers longkanker krijgen, wil ik doorbreken. Je kunt longkanker krijgen van roken, maar er zijn zoveel meer oorzaken van deze ziekte. Bij mij komt het door een mutatie, ik heb dus gewoon heel veel pech. Maar het kan ook komen door asbest of radon in je huis of van bijvoorbeeld houtrook."

De vorm van kanker die Niels heeft is (nog) niet te genezen.