Tolhoek moet alleen 'Superman' Lopez voorlaten in Ruta del Sol

Antwan Tolhoek tijdens de ploegenprestatie van Jumbo-Visma in Amsterdam (foto: Orange Pictures)

De derde etappe was een bergrit, die eindigde op de Puerto de Onsares. Tolhoek kwam twee seconden na Lopez over de streep. De Colombiaan, met de bijnaam Superman, won vorig jaar een rit in de Tour de France en stond in 2018 als derde op het podium in de Ronde van Spanje. Hij is de nieuwe leider in het algemeen klassement, met een voorsprong van twintig seconden op Tolhoek.

Ook in de eerste twee etappes reed Tolhoek al sterk. In de eerste rit kwam hij als negende over de streep, gisteren was hij de nummer twaalf in de daguitslag. De Ruta del Sol duurt nog tot en met zaterdag. Morgen is normaal gezien een etappe voor de sprinters, zaterdag is er in de finale nog een lastige beklimming.