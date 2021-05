Omgekomen Franse vliegeniers krijgen ruim zeventig jaar na dood een naambordje bij hun graf

Op 11 mei 1940 werden de vliegeniers tijdens een luchtgevecht met de Duitsers neergeschoten boven Vlissingen, en stortten neer in de Verkuijl Quakkelaarstraat. Hun vliegtuig vloog in de brand en de lichamen van de omgekomen vliegeniers waren vreselijk verminkt.

Papieren kwijtgeraakt

Ze werden in eerste instantie in Middelburg begraven, maar later op het Franse militaire ereveld in Kapelle herbegraven. Zonder aanduiding van hun naam, omdat de papieren die bij de stoffelijke resten hoorden kwijt waren.

Verdriet van de nabestaanden

Gemeentesecretaris Arnold van den Berge van de gemeente Kapelle merkte al in 2012 het verdriet van de nabestaanden op. De twee Franse vliegeniers lagen naast elkaar in twee graven met 'Français non identifié' (onbekende soldaat) er op. "Ik wilde graag iets voor die familie doen en toen ik hoorde dat er met DNA-technieken een mogelijkheid zou zijn om achter de identiteit te komen ben ik gaan kijken wat er mogelijk was", zegt Van den Berge, "Na heel veel overleg en lobbyen kwam het proces op gang."

Wat uiteindelijk resulteerde in identificatie van de resten door de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht, met behulp van het DNA van familieleden. In eerste instantie zouden de resten vorig jaar al worden herbegraven, maar door de coronamaatregelen kon de familie niet naar Kapelle komen.

Eugène Le Maresquier (links) en George Samery (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag was het dan zover. De herbegrafenis van Samery en Le Maresquier was onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de gesneuvelde Franse militairen op het ereveld in Kapelle. Marianne Samery, kleindochter van George Samery, en Denise Legoupil, zus van Eugène Le Maresquier, ontvingen de Franse vlag die op de grafkisten lagen.

Beide dames beschreven hun gevoel vandaag als enorm emotioneel. Marianne heeft haar opa nooit gekend, en haar vader was erg jong toen George Samery omkwam. Eugène's zus Denise herdenkt haar broer iedere elf mei, en was bedroefd dat toen ze hier in 2012 was, ze niet wist in welk graf hij lag.

Niet op durven hopen

De vrouwen zijn Kapelle, en met name gemeentesecretaris Arnold van den Berge bijzonder dankbaar dat hij al die jaren is blijven proberen om bij de resten de juiste naam te vinden. "Ik had er niet op durven hopen", zegt Denise Legoupil.