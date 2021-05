Boekenwurmen in de rij voor heropening bibliotheek Terneuzen

Ze stonden te popelen om naar binnen te mogen. "Op internet boeken zoeken is toch echt anders. Nu kan je het weer voelen, En hij kan het nu zelf weer uitzoeken", zegt een moeder, wijzend op haar zoontje. "Daar komen we voor."

'Is dat vandaag?'

Toch is niet iedereen daarvan op de hoogte. "O, is dat vandaag?", zegt een oudere vrouw die in de rij staat. "Ik kwam om wat boeken op te halen die ik besteld had, maar ik wist niet dat we weer écht naar binnen mochten!"

Een man die ook staat te wachten heeft een specifiek doel. "Ik kom voor de tijdschriften. Die kon je niet via internet reserveren in de coronatijd dus ik heb er heel veel zin in om weer tijdschriften mee te kunnen nemen. Daarom sta ik nu in de rij!"

'Dat is niet de bieb'

Ook het personeel van de bibliotheek is maar wat blij dat er weer wat leven in de brouwerij komt. "Toen we noodgedwongen gesloten waren voor het publiek voelde het niet als een bibliotheek. Want een bibliotheek is er voor de mensen. En als die er niet zijn, dan heb je alleen nog materiële dingen over en dat is niet de bieb", zegt Stefanie van der Goes van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

Dat beaamt ook Els Vrucht van de bibliotheek in Heinkenszand. "Dit is veel beter: dat mensen zelf kunnen zoeken, maar ook dat wij ze beter kunnen helpen. Dat gaat toch allemaal wat makkelijker dan via zo'n schermpje."

Rustiger

Als is het daar wel een stuk rustiger dan in Terneuzen. "We verwachten de grote drukte vooral komende zaterdag. Dan zijn er meer mensen vrij dus dan komt de drukte ongetwijfeld alsnog", zegt Vrucht.

In de bieb van Heinkenszand scharrelt op deze eerste dag dat het weer mag slechts een handvol mensen tussen te boeken. "Ik ben op zoek naar boeken over Zeeland en over de landbouw", zegt een van hen. "Ik ben zelf namelijk ook landbouwer geweest."

Ongeluk

De afgelopen periode heeft hij de bibliotheek echt gemist. "Ik heb een ongeluk gehad en ik had dus heel veel tijd om te lezen, maar ja... De bieb was dicht. En via internet reserveren is op mijn leeftijd toch niet zo makkelijk meer. En dat is toch echt wat anders dan hier in de bieb een boek vastpakken om te kijken of het wat is."