Dicht tijdens corona? Dan gaat het Watersnoodmuseum naar buiten!

Er zijn dus niet alleen foto's van de ramp uit 1953 te zien. "Rampen zijn van alle tijden, daarom hebben we bijvoorbeeld ook een foto uit New York, in kleur, van mensen die na de storm Sandy in 2012 hun telefoons opladen telefoons bij een aggregaat. Want zonder stroom heb je ook niks aan je telefoon." Er hangen ook een paar kleurenfoto's van de ramp veroorzaakt door in New Orleans in 2005 en een foto van een Thaise Boeddhist bij een paneel met informatie over de ramp bij Puket 2004.

Waterbewustzijn

Na drie maanden wisselt de expositie en wordt er werk van kunstenaar Rem van den Bosch tentoongesteld onder de noemer #Water, waarmee hij het waterbewustzijn wil vergroten.