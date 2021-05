Brandbrief Zeeuwse kunstenaars: "Financiële steun voor cultuur komt niet bij ons terecht"

Initiatiefnemers Marloes Matthijssen en Oscar Postema (foto: Omroep Zeeland)

"De provincies kregen miljoenen aan cultuursteun", zegt Matthijssen, die van beroep schrijver van horror- en erotische verhalen is. "Maar waar is dat geld?" Ze denkt dat het geld dat vanuit Den Haag richting Zeeland ging vooral naar "instituten, poppodia en bureaubanen" gaat. Als zij of een van haar collega-kunstenaars van Nieuw Zeeuws Licht bij gemeente of provincie naar de bestemming van de steun informeren, blijft het volgens Matthijssen oorverdovend stil.

Van kunst naar zorg

Veel kunstenaars zijn gestopt met hun creatieve banen, aldus Matthijssen. "Want zonder opdrachten is er geen inkomen. Sommigen zijn in de zorg gaan werken bijvoorbeeld, want je hebt natuurlijk gewoon geld nodig om te kunnen leven. We willen in gesprek met de mensen die de zakken met geld beheren, zoals de provincie en de gemeenten. Want we horen er gewoon bij!"

Commentaar provincie

Gedeputeerde Anita Pijpelink, die cultuur in haar portefeuille heeft, laat in een reactie weten inhoudelijk nog niet in te gaan op de brandbrief van Matthijssen en haar collega's. "Dat doe ik pas nadat ik met hen in gesprek ben geweest, op 4 juni. Maar ik begrijp het momentum en vind het krachtig dat ze zich als kunstenaars verenigd hebben."