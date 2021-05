Goedemorgen. Songfestival, tentoonstelling in Watersnoodmuseum en hulp voor ondernemers

En Elsa belt even voor 10.00 in Goedemorgen Zeeland met David Laport. Hij heeft de jurken van de drie presentatrices ontworpen. Laport kan zijn creaties uiteraard niet verklappen, maar we hopen dat hij toch een tipje van de sluier kan oplichten.

Een van de billboards van de tentoonstelling (foto: Omroep Zeeland)

Er is natuurlijk ook ander nieuws. In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is een tentoonstelling over de communicatie tijdens en na de ramp geopend. Dertig foto's zijn te zien op billboards van anderhalve bij twee meter, op een voet die langs een wandel- en fietspad achter het vijfde caisson in Ouwerkerk staat.

Opstapje van tienduizend euro voor 'groene' recreatieondernemers (foto: Omroep Zeeland)

Verder is er een opstapje (van tienduizend euro) voor groene recreatieondernemers. Het is bedoeld voor ondernemers die problemen ondervinden met de verduurzaming. Impuls Zeeland stelt per bedrijf 10.000 euro beschikbaar om te onderzoeken waar er milieuwinst kan worden gehaald.

Via het innovatieproject FACET is het geld beschikbaar voor het inhuren van deskundige begeleiding en advies op maat. Samen met partners uit Vlaanderen, Engeland en Frankrijk wordt er geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op zes gebieden: water, energie, verpakkingen, afval, accommodaties en gezamenlijke inkoop.

Ook vandaag gaat het hard waaien (foto: Omroep Zeeland)

Het weer: wind

Vandaag is er een afwisseling van zon en wolken. Er is kans op een bui. De zuidwestelijke wind neemt toe naar vrij krachtig tot krachtig, aan zee hard tot stormachtig met zware windstoten. Het wordt maximaal 15 graden. Komende nacht gaat het regenen. Het koelt dan af naar ongeveer 9 graden. De zuidwestelijke wind neemt aan zee af naar krachtig tot hard.

Morgen is grijs en regenachtig. Pas in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. Het wordt ongeveer 12 graden bij een matige tot (vrij) krachtige west- tot zuidwestenwind.