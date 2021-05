Toch uitbater gevonden voor nieuw camperterrein in Sas van Gent

Nu is er maar plek voor twee campers aan de Oostkade in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om Jan Vinke, die ook een bedrijf heeft in de oude Nederlands Hervormde Kerk in Sas van Gent: Reclamebureau Recht door Zee. "Voor ons is het makkelijk om een oogje in het zeil te houden, maar ook om goede contacten met de buurt en andere belanghebbenden in het gebied te onderhouden", aldus Vinke.

'Goede partij'

Wethouder Jack Begijn van de gemeente Terneuzen is blij dat het gelukt is om een uitbater te vinden. "We zijn ervan overtuigd dat Recht door Zee met ondernemer Jan Vinke hier een goede partij voor is."

Want het camperterrein is belangrijk voor zijn gemeente. "Een volwaardig camperterrein draagt eraan bij om onze gemeente aantrekkelijk te maken voor toeristen. Het promoten van het camperterrein en de omliggende regio is hierin een belangrijke pijler."

Bodemverontreiniging

De gemeente Terneuzen heeft in 2020 een aanbestedingsprocedure doorlopen voor het realiseren en beheren van het camperterrein in Sas van Gent. De poging om een exploitant te vinden liep toen spaak, omdat het camperterrein wegens bodemverontreiniging moest worden verkleind.

Nu kun je er nog gratis parkeren met de camper (foto: Omroep Zeeland)

Op het terrein kunnen straks 25 kampeerwagens terecht. Ook komen er voorzieningen als een watertappunt, elektriciteit en een vuilwaterloospunt. Zodra die voorzieningen er zijn, moet er voor de camperplaats worden betaald. Wanneer die worden aangelegd, is nog niet bekend. "We zullen onze plannen binnenkort aan de omwonenden toelichten", aldus Vinke. Nu is de camperplek nog gratis.

