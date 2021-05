Broeder Dieleman brengt plaat uit met zijn muzikale held

Broeder Dieleman (foto: Snowstar Records)

De twee muzikanten gaven elkaar een titel waarmee de ander aan de slag moest. Tonnie Dieleman gaf zijn Amerikaanse collega de titel van zijn laatste album: 'De liefde is de eerste wet'. "Ik vroeg me af hoe ver je zo'n Zeeuws tekst kunt brengen. Het klinkt ook mooi in het Engels, het is half bijbels. Ik dacht ik ga dat gewoon aan Bonnie, aan Bill dus, vragen en hij vond het hartstikke leuk."

Jan de Prentenknipper

De tekst 'De Liefde is de eerste wet' is eigenlijk afkomstig van Jan de Prentenknipper, of Jan Huiszoon, een negentiende-eeuwse kunstenaar die prenten knipte uit papier. Dieleman is óók een groot bewonderaar van deze kunstenaar. Hij maakt inmiddels zelf prenten die geïnspireerd zijn op dat werk. Ook de hoes van de plaat die vandaag uitkomt, is door Dieleman gemaakt in de stijl van Huiszoon.

Broeder Dieleman kreeg op zijn beurt de tekst "There are worms in your circle" mee van zijn Amerikaanse held en schreef een nummer dat de Amerikaan zong en opnam. ,,Hij is een man die van een uitdaging houdt en hij heeft mij expres iets gegeven wat ook een uitdaging is. Ik ben daar mee aan de slag gegaan. Het is kneden en schrappen en spelen. Knutselen eigenlijk en dat doe ik heel graag."

Bonnie “Prince” Billy (midden) en broeder Dieleman (rechts) (foto: Erik Delobel)

De samenwerking is bijzonder, ook omdat Dieleman al sinds zijn zeventiende fan is van Bonnie Prince Billie. "Hij is echt mijn held. Ik was altijd een beetje geobsedeerd door hem. Hij is altijd bezig met nieuwe dingen, met samenwerking, Ik vind dat mooi en probeer me daar aan te spiegelen, want over twintig jaar wil ik ook nog steeds muziek maken maar wel op een frisse manier, net als hij."

Zes jaar geleden brachten de twee ook al samen een single uit. Toen vertolkte de Amerikaanse zanger 'Gloria' van Broeder Dieleman en gingen ze samen op tournee.

ITEM Broeder Dieleman

Lees ook: