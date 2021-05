Zeeuwse ouderenzorg versoepelt: weer samen aan de zit-yoga én aan de poffertjes

Van de bewoners heeft 99,9 procent zijn of haar prik gehad. En dat betekent dat er weer meer mag en kan. Zit-yoga bijvoorbeeld.

Door Marike Kerklaan Het afgelopen jaar ben ik bij verschillende zorginstellingen geweest, maar dit welkom heb ik nog niet eerder gehad. Cameraman Olaf Gideonse en ik worden bij binnenkomst in een tussenruimte 'begroet' door twee camera's. Het gaat niet om ons gezicht, maar om onze lichaamstemperatuur. 35,9 is die van mij. Ik krijg letterlijk groen licht en stap binnen. Ook Olaf mag door. Onze eigen mondkapjes moeten af, een medisch mondkapje op. Handen ontsmetten. Voor ons als bezoekers is er nog niet veel veranderd, voor de bewoners wel.

In de grote gemeenschappelijke ruimte zitten enkele bewoners in een kring bij elkaar, nog wel op afstand. Eén meneer wordt teleurgesteld: de les zit vol.

Geluidsbox aan, rustgevende muziek op

Activiteitenbegeleidster Marije leidt de laatste deelnemers naar hun plaats. De box gaat aan, rustgevende muziek op. Concentratie en rustige bewegingen volgen.

Na een half uur volgt een korte pauze. De reacties van de bewoners zijn unaniem. "Fijn dat het weer kan." En: "Ik hou van het samenkomen." Of: "Het is gezellig zo samen."

Samen leven en samen zijn, is erg belangrijk, zegt Inge van den Boomen van Cederhof (foto: Omroep Zeeland)

Inge van den Boomen is de directeur en bestuurder van Cederhof in Kapelle. "We hebben hier het afgelopen jaar geen besmettingen gehad. Dus dat was wel heel fijn. Maar toch, was daar telkens de angst."

'Soms waren mensen alleen'

Want corona was overal. "Zeker als de bewoners het nieuws volgden, het ging alleen om corona. En natuurlijk alle maatregelen: het beperkte aantal bezoekers. Als je vijf kinderen hebt, duurt het toch een hele tijd voordat je die allemaal gezien hebt. Soms waren mensen wel alleen."

En nu mag dus weer meer samen: samen poffertjes eten, een film kijken, yogalessen volgen. Van den Boomen: "Je ziet het al aan de gezichten. Ze lachen, krijgen energie van het samenzijn."

Het afgelopen jaar waren mensen soms alleen, eenzaam (foto: Omroep Zeeland)

Praktisch alle Zeeuwse ouderenzorginstellingen versoepelen, zegt ouderzorgwoordvoerder SVRZ. Wel is er verschil per locatie of instelling. Zo zijn de regels bij grote instellingen soms anders dan bij kleinere woonvormen.

Vaccinatiegraad personeel lager

Toch is het bij Cederhof nog niet helemaal als vanouds. De vaccinatiegraad van het personeel ligt veel lager dan onder de bewoners: rond de 60 procent. Van den Boomen: "Dat heeft voor een deel met de leeftijd van het personeel te maken. Jonge vrouwen van wie sommige ook zwanger willen worden, die laten zich nu niet vaccineren." Het betekent dat personeel nog steeds met beschermende kleding verzorgt.

Ook voor de bezoekers zijn er dus nog steeds maatregelen. Maar dat er al wat meer kan en mag, zeker tussen de bewoners onderling, doet een mens goed, zegt Van den Boomen: "Weet je zeker dat je niet voor de poffertjes blijft?"