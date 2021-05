Zeeuwse recreatieondernemers niet bang voor reispas: 'Geen enkel effect op onze bezetting'

Arjen Brinkman op zijn camping De Paardekreek in Kortgene (foto: Omroep Zeeland)

Landelijk werd daarvoor gevreesd door de recreatiesector, omdat Nederlanders die eerder voor de zekerheid een vakantie hadden geboekt in eigen land, nu met zo'n reispas tóch naar het buitenland kunnen. Dus annuleren zij hun vakantie in Nederland om toch naar buiten onze landsgrenzen te reizen, is het idee.

Weinig gevolgen

Arjen Brinkman is eigenaar van camping De Paardekreek en voorzitter van brancheorganisatie Hiswa-Recron. Hij verwacht weinig gevolgen van het reispaspoort voor Zeeland: "Andere jaren gingen mensen ook altijd naar het buitenland op vakantie, dat is dus niets nieuws. Daarnaast zitten we al heel erg vol deze zomer. Of je nou duizend keer nee moet verkopen of 500 keer nee, dat maakt niet uit."

De corona-reispas heet officieel het Digitaal Groen Certificaat (DGC). Dit paspoort maakt het makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen. De pas, die bestaat uit een QR-code die je uitgeprint of op je telefoon aan de grens kunt laten zien, moet dienen als bewijs dat je negatief getest bent, gevaccineerd bent of hersteld bent van een coronabesmetting. Het paspoort moet een einde maken aan de lappendeken aan maatregelen en voorwaarden die lidstaten nu onafhankelijk van elkaar opleggen aan reizigers.

Baptiste van Outryve van Roompot onderschrijft het beeld wat Brinkman schetst: "We zitten helemaal vol komende zomer. Ik verwacht dat het reispaspoort geen enkel effect zal hebben op de bezetting in de Zeeuwse vakantieparken."

Geld kwijt

Dat komt volgens Brinkman vooral ook doordat reizigers bij het annuleren van de vakantie een deel van hun geld kwijt zijn. "Als je boekt, moet je binnen korte tijd de helft van de reissom betalen. Dat doen we om te voorkomen dat mensen overal maar boeken en later kijken waar ze écht heen gaan."

Als je nu annuleert, ben je volgens Brinkman 25 tot 50 procent van je reissom kwijt. "Er zijn natuurlijk mensen die dat doen, maar de meeste mensen vinden dat zonde van hun geld", aldus Brinkman.

'Je annuleert dus niet zomaar'

Ook bij Roompot is dit het geval: "Mensen betalen van tevoren al een som geld. Je annuleert dus niet zomaar je vakantie, want dan ben je een deel van je geld kwijt."

Animatie in de binnenspeeltuin van vakantiepark Roompot (foto: Omroep Zeeland)

Roompot ziet wel dat er dit jaar meer Nederlanders een vakantie in eigen land geboekt hebben: "Het percentage Nederlanders is dit jaar groter dan andere jaren. We zien dat er bijvoorbeeld minder Duitsers geboekt hebben. Dat heeft te maken met quarantainemaatregelen. Als buitenlander is het dit jaar lastiger om in Nederland op vakantie te gaan", legt Van Outryve uit.