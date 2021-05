Scooterrijder slaat op de vlucht voor de politie na ongeluk

Politieagenten onderzoeken scooter van voortvluchtige verdachte na ongeluk bij Wilhelminadorp (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 19.40 uur bij de Westhavendijk. Volgens getuigen verleende de scooterrijder geen voorrang aan een 63-jarige motorrijder, waardoor ze tegen elkaar aan botsten.

Er achteraan

In eerste instantie leek de scooterrijder bereid te zijn om het ongeluk verder netjes af te handelen, maar na een tijdje ging hij er plotseling vandoor. Een automobilist die het ongeluk had zien gebeuren besloot achter hem aan te gaan.

De scooterrijder reed volgens de automobilist via de Wilhelminapolderweg naar de Oude Veerweg. Daar raakte de vluchtende scooterrijder de controle over het voertuig kwijt en belandde bij een hekwerk in de berm. Vervolgens ging hij er te voet vandoor.

Geen kenteken

Toen kort daarna de politie arriveerde, ontbrak van de scooterrijder ieder spoor. Zijn scooter is in beslag genomen voor onderzoek, maar aangezien er geen kenteken op de scooter zit, is het niet eenvoudig om te achterhalen wie de eigenaar is.

Agenten speuren met politiehonden naar voortvluchtige verdachte na ongeluk bij Wilhelminadorp (foto: HV Zeeland)

De politie heeft nog met politiehonden in de omgeving naar de voortvluchtige verdachte gezocht, maar dat leverde niets op. Ook een buurtonderzoek leverde nog geen informatie op over de identiteit van de gevluchte scooterrijder. Waarom hij is weggevlucht is dan ook nog onduidelijk.

Technisch onderzoek

De politie hoopt met nader technisch onderzoek aan de scooter alsnog de bestuurder of eigenaar van het voertuig te kunnen vinden. Ook tips over zijn identiteit zijn welkom, meldt de politie.