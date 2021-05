Middelburgse band Tri-Cycl maakt EP die alle kanten opgaat

Tri-Cycl begon in 2016 als een project van de Muziekschool Zeeland. De titel Thursday is ook op die tijd terug te voeren, zegt zangeres en gitariste Noëlle Sallent: "We hadden altijd gitaarles op donderdag. We zijn een compleet diverse groep, en hebben weinig gemeen, maar die donderdagavond waren we met z'n vieren en dat was belangrijk voor ons."

Explicit

Het viertal, drie dames en één heer, dook begin dit jaar de studio in met producer Peter Slager. Volgens Noëlle laat de EP een divers muzikaal geluid horen: "Het gaat echt alle kanten op, rustige liedjes, maar ook drukkere liedjes. Won't Let Me Go is één van de heftigste nummers. Het staat zelfs op de 'explicit'-lijst van Spotify. Het gaat over een relatie die toch niet zo goed bleek te zijn."

De band wil de EP natuurlijk ook graag presenteren, maar dat is door corona nog niet mogelijk. Toch konden de bandleden niet langer wachten: "We zijn er trots op. Het mag er nu uit, zodat de mensen ernaar kunnen luisteren."

Tri-Cycl kon niet langer wachten om de EP uit te brengen, vertelt zangeres Noëlle Sallent.