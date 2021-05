In bollenveld aangehouden mannen ook verdacht van auto-inbraken

De auto van de verdachte na de achtervolging. (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Na onderzoek naar de rijbewijzen en klantenpassen die in de auto lagen, bleek dat de eigenaren van die passen slachtoffer waren van auto-inbraken. Die vonden plaats in Tilburg, Koewacht en Graauw. De laatste inbraak was op 14 mei.

Achtervolging

De politie zette de achtervolging in omdat de agenten de auto kenden. De bestuurder heeft geen geldig rijbewijs en heeft de reputatie dat hij er vandoor gaat als hij politie ziet. De achtervolging duurde een kilometer of tien en ging op hoge snelheid door het gebied tussen Vogelwaarde en Hulst. Tijdens de rit reed de bestuurder zijn band lek, maar bleef doorrijden op de velg. Toen hij uiteindelijk stopte, rende hij weg, met twee plastic tassen. Die verloor hij toen hij over een sloot sprong.

In de tassen zat 'een behoorlijke hoeveelheid harddrugs'. De man is uiteindelijk met hulp van een politiehond aangehouden in een tulpenveld.

