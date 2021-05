Het enige Oranje-shirt van Dennis de Nooijer ligt ergens onderin een kast bij zijn ouders

Dennis de Nooijer was in 2000 te gast in het programma Studio Spaan, waarin hij vragen over zijn eigen carrière moest beantwoorden. Onder meer over zijn stage bij Oranje.

Op 21 mei 1996 speelde het Nederlands elftal in aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal in Engeland een vriendschappelijke wedstrijd tegen de amateurs van DHC uit Delft. Oranje won met 1-7. Dennis de Nooijer speelde de hele wedstrijd mee en scoorde toen vier keer.

De Nooijer werd samen met Ferdy Vierklau, Andre Ooijer, Jean-Paul van Gastel, Henry van der Vegt, Toine Rorije en Louis Laros als stagiair aan de ploeg toegevoegd door bondscoach Guus Hiddink. De spelers van Ajax ontbraken destijds vanwege de Champions League-finale tegen Juventus.

Dennis, hoe kijk je terug op die wedstrijd tegen DHC?

"Ik werd opgeroepen omdat ik een heel goed seizoen bij Sparta had gehad. Ik was met zestien doelpunten topscorer geworden. Ik had in de halve finale van de KNVB Beker gescoord. En het kwam natuurlijk ook omdat er veel spelers afwezig waren. Maar het was wel leuk om dat een keer mee te maken."

Wat weet je nog van die wedstrijd?

"Het was natuurlijk geen hele goede tegenstander, maar ik had vier keer gescoord en mijn seizoen was wel geslaagd."

Is het een hoogtepunt in je carrière?

"Jawel, maar het viel ook een beetje tegen omdat ik hoopte dat ik mee zou gaan naar het EK. Het was natuurlijk een soort stage, maar ik hoopte wel dat ik naar Engeland zou gaan. Dat ging helaas niet door. Het was een mooi avontuur, die ene wedstrijd."

21 mei 1996, DHC - Nederland 1-7 Opstelling Oranje: De Goeij (46. Hesp), Reiziger (46. Vierklau), De Kock, Veldman (60. Ooijer), Numan; Van Gastel, Bergkamp (65. Van der Vegt), Cocu; Taument (60. Rorije), De Nooijer, Hoekstra (46. Laros).

Was je serieus in beeld om naar het EK mee te gaan?

"Ik weet niet of ik er goed genoeg voor was hoor. Maar als je wordt opgeroepen en scoort vier keer, dan hoop je toch dat je mee mag. Volgens mij ging toen Jordi Cruijff mee."

Je had toch te weinig internationale ervaring om mee te gaan?

"Ja, tuurlijk. Dat was ook zo. En het was tegen een amateurclub. We moeten het ook niet groter maken dan het was. Ik werd opgeroepen omdat er een paar spelers niet waren. Ik was topscorer van Sparta. Dat was de reden waarom ik erbij zat.

Heb je het shirt nog en waar is het?

"Ik zou het niet weten. Ik denk dat ie ergens onderin een tas ligt. Ik ga ervan uit dat ik het shirt bewaard heb. Misschien ligt het bij mijn ouders onderin een kast. Ik weet het echt niet. Ik heb hem niet opgehangen. Ik ga nog wel eens een keer zoeken, denk ik."

Jouw zoon Jeremy is nu international van Curaçao en werkt met Guus Hiddink, de toenmalige bondscoach. Is het nog weleens ter sprake gekomen?

"De laatste keer dat ze op Schiphol stonden en terugkwamen uit Curaçao, zei hij tegen Jeremy: doe de groeten maar aan je vader. Dus ik denk dat Hiddink dat nog wel weet."

Dennis de Nooijer scoort voor Sparta tegen PSV in 1998 (foto: ANP)