Robin is de enige brandweervrouw in Sluiskil (en een van de weinigen in Zeeland)

Robin was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in het werk van de brandweer. Op 12-jarige leeftijd schreef ze een aanmeldingsbrief naar de jeugdbrandweer van Vlissingen. Daar kwam ze op een wachtlijst terecht. "In die tijd was de brandweer nog gewoon van de oude stempel. Een meisje die brandweer wilde worden? Dat was een beetje gek", vertelt Robin.

Het is echt niet zo dat ik 'mijn mannetje moet staan' hierzo. Ik ben gewoon mezelf en ik ben een prima brandweervrouw." Brandweervrouw Robin Vleesdraager

"Ze kwamen er ook op terug hoor", zegt Robin lachend. Twee jaar later mocht ze wel bij de jeugdbrandweer. "Ze waren uiteindelijk hartstikke blij dat ik me bij hen had aangesloten. Brandweer zijn is helemaal geen mannenberoep. Het is echt niet zo dat ik 'mijn mannetje moet staan' hierzo. Ik ben gewoon mezelf en ik ben een prima brandweervrouw."

Robin roept andere vrouwen op om zich ook aan te melden bij de brandweer (foto: Omroep Zeeland)

Bij Brandweer Zeeland werken ongeveer 1.100 vrijwilligers. Hiervan zijn er 56 vrouw. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) , die over het Zeeuwse brandweerkorps gaat, startte onlangs een campagne om meer Zeeuwse brandweervrouwen te werven. Hiermee wil de veiligheidsregio zorgen voor meer diversiteit binnen het korps.

"Top", zegt Robin. "Op dit moment werk ik in Sluiskil samen met negentien anderen en dat zijn allemaal mannen. Ik denk dat vrouwen echt wel wat kunnen bijdragen hier!"

Toegankelijker

"Stel, je komt als ploeg bij een grote brand waarbij niet alleen bij ons de adrenaline door onze lijven giert, maar ook bij de mensen die volledig in de stress zitten omdat hun huis of bedrijf in brand staat. Wat ik in dat soort situaties heb gemerkt is dat een vrouw toegankelijker is om mee te praten. Slachtoffers komen toch eerder naar mij toe", vertelt Robin.

Brandweervrouw Robin op 'haar' kazerne in Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast merkt Robin dat zij meer op details let dan haar collega's en dat ze voor rust zorgt binnen het team. "Of dat dan een vrouwelijk trekje is, dat weet ik niet. Maar als vrouwen dat kunnen bijdragen binnen de brandweer, dan zou ik zeggen: meld je aan", grapt ze.

Toch snapt de Zeeuwse brandweervrouw echt wel dat niet iedere vrouw zich durft aan te melden bij de brandweer. "Je moet toch bovengemiddeld fit zijn en daar gaan ook testen aan vooraf", vertelt ze. "Maar ik denk dat veel vrouwen van tevoren al denken: dit is niks voor mij. Ik denk dat we in Zeeland daar toch nog een beetje ouderwets in zijn: brandweer zijn is voor mannen. Maar dat is dus niet zo, daar ben ik een voorbeeld van. Dat idee moeten we doorbreken."