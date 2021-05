Corona in Zeeland: dalende trend, maar Reimerswaal en Tholen landelijk nog altijd bovenaan

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen werden geconstateerd in de gemeente Terneuzen. Daar werd bij zestien inwoners besmetting met het coronavirus vastgesteld. Schouwen-Duiveland en Vlissingen volgen met twaalf nieuwe besmettingen.

Eén ziekenhuisopname

Het RIVM meldt ook één ziekenhuisopname. Het gaat om een inwoner van Hulst die met ernstige coronaverschijnselen in het ziekenhuis is opgenomen. In de registratie van het RIVM zijn geen nieuwe sterfgevallen opgenomen.

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag flink fluctueert, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat de zevendagenlijnen van alle vier de regio's dalen of gelijk blijven.

Voor een meer gedetailleerd beeld toont de onderstaande tabel de aantallen besmettingen per gemeente van de voorgaande dagen. Daaruit blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen in Goes en Reimerswaal van vandaag fors lager zijn dan voorgaande dagen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente ma 17 mei di 18 mei wo 19 mei do 20 mei vr 21 mei Borsele 2 1 4 3 2 Goes 12 13 12 14 6 Hulst 0 5 2 0 1 Kapelle 2 0 6 11 4 Middelburg 11 11 3 8 8 Noord-Beveland 2 1 2 1 3 Reimerswaal 12 22 11 25 10 Schouwen-Duiveland 10 11 22 16 12 Sluis 3 2 6 13 3 Terneuzen 6 15 8 12 16 Tholen 13 17 17 20 5 Veere 1 1 0 0 3 Vlissingen 7 15 6 6 12 Totaal Zeeland 81 114 99 129 85

Om de gemeenten beter met elkaar te kunnen vergelijken, wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen in zeven dagen tijd naar inwonertal weergegeven. Daaruit blijkt dat de situatie in heel Zeeland weliswaar fors verbeterd is de afgelopen periode, maar dat de corona-uitbraken in met name Reimerswaal en Tholen zeer hardnekkig zijn.

'Zeer ernstig'

Die twee gemeenten zitten nog altijd fors boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners. Reimerswaal en Tholen zitten nu op 565 en 471 besmettingen per 100.000 inwoners.

Ook Schouwen-Duiveland zit met 270 besmettingen per 100.000 inwoners boven dat niveau, zij het maar net. De overige Zeeuwse gemeenten zitten daaronder. Borsele Hulst en Veere zitten zelfs onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd worden.

Reimerswaal en Tholen zijn ook landelijk nog altijd de twee gemeenten met de meeste besmettingen naar inwonertal. De Zeeuwse nummer drie, Schouwen-Duiveland, staat in die landelijke ranglijst van alle 352 Nederlandse gemeenten op nummer 32.

De gemeente Veere, de Zeeuwse gemeente met de minste besmettingen naar inwonertal, staat in de landelijke lijst op plek 345, op de achtste plek vanaf onder dus. Hulst volgt op nummer 341 in de landelijke ranglijst.