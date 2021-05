Hond in beslag genomen na doodbijten chihuahua Bentley

Dominique Vos liet zijn hondjes Bentley en Gipsy uit in de straat achter zijn huis toen er plots een hond aan kwam rennen. De eigenaar riep nog dat Dominique zijn beesten weg moest halen, maar het was al te laat. De agressieve hond, mogelijk een Stefford, pakt Bentley bij zijn middel en laat niet meer los.

'Het leek wel een leeuw met zijn prooi'

"De hond zat muurvast in Bentley. Het leek net een leeuw die zijn prooi pakt", vertelt Dominique. "Het bloed van onze hond kwam door de neus van de andere hond naar buiten. Echt vreselijk en heftig."

Bentley is naar de dierenarts gebracht. Daar bleek dat zijn longen waren doorboord door de tanden. Het dier kreeg zuurstof, maar is de nacht erna overleden. Donderdag heeft Dominique met zijn vrouw en twee kinderen afscheid genomen van Bentley.

Door de beet werden de longen van Bentley doorboord (foto: Dominique Vos)

Twee dagen later is de familie nog in shock. Ook omdat ze er achter zijn gekomen dat de hond al meerdere keren een dier te pakken heeft gehad. Ook van buren Roxan en Bryan is twee jaar geleden de hond gebeten en ook hier liet het dier niet los.

"Onze hond heeft er nog steeds last van", vertelt Roxan. "We zijn twee jaar verder, maar nog altijd is hij angstig naar andere honden. Het heeft heel veel impact gemaakt." Ze hebben een financiële tegemoetkoming gekregen van de eigenaar, maar nooit aangifte gedaan.

De hond van de buren werd door dezelfde hond gebeten (foto: Omroep Zeeland)

Dat heeft Dominique wel gedaan en dat heeft geresulteerd in de inbeslagname. De politie gaat nu onderzoeken of de hond moet worden ingeslapen. De eigenaar heeft tegen Dominique verteld dat alle kosten worden vergoed. De man was bereikbaar voor commentaar.