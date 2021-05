Stoomtrein Goes-Borsele geeft het goede, groene voorbeeld

Volgens Edwin Schipper van de SGB is de grootte en complexiteit van het project een flinke uitdaging. Daarom heeft de stichting zich ook aangemeld voor het innovatieproject FACET. "We hebben van Impuls Zeeland 10.000 euro gekregen om te onderzoeken of de exploitatie van De Treinenfabriek haalbaar is zonder allerlei externe subsidies. Daarnaast hebben we ook gekeken of we het hele museum milieuvriendelijker kunnen maken."

Meer dan honderd jaar oud

De fabriek stamt uit 1916 en is gebouwd door een van de drie voormalige fabrikanten van spoorwegmaterieel Allan en Co. Het gebouw heeft een lengte van 90 meter, een breedte van 35 meter en een hoogte van 16 meter. Voor de aanschaf van de fabriek is de SGB gesteund door de RTM en het Mondriaanfonds, een publiek stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

De fabriek van Allan & Co in vroeger tijden (foto: Van@men)

Al drie jaar liggen alle onderdelen te wachten tot de herbouw. "Maar we hebben niet stilgezeten. Er is veel overleg geweest met de gemeente over vergunningen en andere zaken. We hebben gedetailleerd onderzoek gedaan naar het gebouw, de mogelijkheden qua verduurzaming en het hergebruik van materialen. En we hebben een planning gemaakt voor de komende jaren."

Tegen weer en wind

De aanschaf van het gebouw maakt deel uit van het openluchtmuseum. De Treinenfabriek moet de historische collectie spoorwegmateriaal beter tegen weer en wind beschermen. Daarnaast moet het museum een slechtweervoorziening worden. Op dit moment is er namelijk geen voorziening om bezoekers droog te laten instappen om met de stoomtrein naar Hoedekenskerke te gaan.

De voormalige fabriek van de RTM aan de Kleiweg. (foto: Edwin Schipper)

Bij de herbouw van De Treinenfabriek is er volgens Schipper veel aandacht voor duurzaamheid. "Het gebouw is compleet gedemonteerd en alle materialen worden hergebruikt. Daarnaast gaan we op zoek naar mogelijkheden om ook andere bouwmaterialen te hergebruiken. Ook gaan we kijken of we zonnepanelen kunnen gebruiken. We hebben namelijk een een dakoppervlakte van 1.800 vierkante meter, dus dat kan wellicht genoeg energie opleveren om de gehele fabriek te kunnen voorzien van elektriciteit."

We hopen dat De Treinenfabriek in 2025 open gaat voor het publiek." Edwin Schipper - Stichting Stoomtrein Goes-Borsele

Volgens Schipper wordt er ook gekeken naar de opvang van regenwater voor bijvoorbeeld het wassen van het spoorwegmaterieel en het spoelen van toiletten in de treinen. Het conserveren van spoorwegmaterieel door dit droog weg te zetten levert ook een bijdrage aan duurzaamheid. Het is de bedoeling dat De Treinenfabriek een boodschap over duurzaamheid meegeeft aan de bezoekers. Daarom is het plan om een expositie in te richten met als thema 'Van stoom tot stroom naar CO2 neutraal'.

De fabriek wordt gedemonteerd (foto: Edwin Schipper)

SGB gaat in de toekomst ook samenwerken met andere partners. Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft toegezegd een intensieve samenwerking te willen aangaan met de SGB, met uitwisseling van collectiestukken, zodra De Treinenfabriek gerealiseerd is. Maar ook regionaal zijn er mogelijkheden tot samenwerking, bijvoorbeeld door een uitwisseling van collectiestukken met het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp of het Historisch Museum De Bevelanden in Goes.

'In 2025 open voor publiek'

Het is volgens Schipper de bedoeling dat er volgend jaar wordt begonnen met de herbouw van het gebouw. "En wanneer alles volgens planning verloopt, dan hopen we dat De Treinenfabriek in 2025 open gaat voor het publiek."

