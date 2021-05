Emoties lopen hoog op bij presentatie pontje Sluiskil

Pontje bij Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

De Statenleden hadden zelf om de presentatie gevraagd. Een ambtenaar van de gemeente Terneuzen gaf een feitelijke weergave over wat de opties zijn voor de toekomst van het pontje.

Zijn belangrijkste conclusie: het pontje is niet noodzakelijk en er is heel weinig animo vanuit de gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat om het pontje financieel te blijven steunen.

'Pontje is wezenlijk'

Vooral dat laatste punt: weinig animo vanuit Rijkswaterstaat en Terneuzen voor financiële steun viel slecht bij de Statenleden. Ralph van Hertum (PvdA): "Ik zoek naar woorden. Het zit me heel erg hoog. Ik heb geen goed woord over voor de houding van Terneuzen. Ik vind dit een hele negatieve insteek."

Onlinevergadering over pontje Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Ook Maaike Walraven van GroenLinks werd boos: "Het empathisch vermogen schiet tekort. Dit wordt gedragen door vrijwilligers. Als je dit stopt, dan haal je iets wezenlijks uit Sluiskil. GroenLinks blijft het pontje steunen."

Fred Walravens van Forum voor Democratie: "Wij moeten niet op elkaar wachten of naar elkaar wijzen, we moeten handelen. Dit gaat om de leefbaarheid."

'Niet voor herhaling vatbaar'

Ton Veraart (D66) probeerde de boel een beetje te sussen. "Het gaat hier om het geven om informatie. Er ligt geen voorstel. Ik vind deze manier van informatie geven niet voor herhaling vatbaar."

Daarin kreeg hij steun van de verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas: "Als ik dit geweten had, had ik het zo niet geregeld. Ik heb hier geen goed gevoel over."

Er wordt al jaren gesproken over de toekomst van het pontje. De voorwaarden van de provincie om subsidie voor 2020-2021 te geven, was dat er een toekomstplan moet komen. In dat plan moet ook duidelijk worden gemaakt hoe het pontje het redt zonder subsidie. En hoe het duurzamer kan gaan varen. De vrijwilligers van het pontje zijn met dat plan bezig.

Pontje Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Van der Maas ziet graag een pontje dat elektrisch vaart. Uit de presentatie bleek dat niet haalbaar. Kosten daarvoor zijn 3 miljoen euro, een kleiner pontje elektrisch laten varen kost 800.000 euro.

Ook het ombouwen, het duurzamer maken en zonder aanpassingen laten doorvaren van het pontje zal ministens 40.000 euro subsidie per jaar blijven kosten, bleek uit de presentatie.

De conclusie van de presentatie was verder dat het pontje niet noodzakelijk is. Scholieren uit omliggende dorpen gebruiken het niet of nauwelijks. "Fietsers kunnen over de brug," aldus de ambtenaar.

'Sta je in de regen'

George Lernout (50PLUS) vond dat te makkelijk gezegd. "Het is een stevige klim die brug op. En als de brug zeven uur per dag openstaat, sta je daar dus vaak te wachten. Gemiddeld ruim een kwartier per draaiing. Daar sta je dan in de regen."

Verschillende Statenleden drongen er bij Van der Maas op aan niet alleen oog te hebben voor de cijfers, maar ook voor de betekenis van het pontje voor de leefbaarheid van Sluiskil. Kees van den Berge van de SGP: "Is er bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van leefbaarheid wél geld voor?"

Verschillende Statenleden vielen over de 'kille houding' van Terneuzen over het pontje (foto: Omroep Zeeland)

Sjaak Rijkse van de SP: "Er wordt een bijdrage van 20.000 euro vanuit de vrijwilligers gevraagd aan de provincie. Dat geld moet toch ergens te vinden zijn?"

Van der Maas verwacht in september met een voorstel te komen en beloofde de Statenleden contact te zoeken met andere subsidievertrekkers als de gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat. "Ik heb al meerdere keren mijn best gedaan voor het pontje. Dat ga ik nu ook weer doen. Maar het is niet bedoeling dat we het er elk jaar opnieuw over gaan hebben."