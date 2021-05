Jan houdt op Aruba de orkanen in de gaten

Jan Lamper met zijn vrouw, zoon en kleindochter op Aruba (foto: Jan Lamper)

Momenteel zijn er zeventig positieve coronabesmettingen op Aruba, legt Lamper uit: 56 Arubanen en 14 toeristen zijn besmet. Mensen die naar Aruba op vakantie willen gaan, hoeven niet in quarantaine te gaan. "Maar je moet wel een negatieve PCR-test hebben of een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent." Wie dat niet heeft, wordt op het eiland getest en moet dan in quarantaine tot de testuitslag er is.

Aruba lijkt in trek bij de toeristen. Volgens Lamper vliegt KLM dagelijks en TUI meerdere keren per week. Ook Amerikanen gaan graag naar het eiland, op zaterdagen ziet Lamper 20 tot 25 toestellen van Amerikaanse maatschappijen.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

Corona of niet, het orkaanseizoen staat wel weer voor de deur op Aruba. Dat begint op 1 juni en duurt tot 30 november. In de ruim twee jaar dat Lamper op Aruba woont, is er nog geen orkaan aan land gekomen. Wel zorgen naderende orkanen soms voor gekke situaties. "Op het moment dat er een orkaan komt, wordt hier de wind weggetrokken. Het kan ook gebeuren dat de wind 180 graden draait."

Jan legt uit dat orkanen soms voor gekke situaties zorgen