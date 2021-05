Zeeuwse basisscholen krijgen miljoenen: 'We hebben nog nooit zoveel geld gekregen'

De CPOZ overlegt met de Zeeuwse basisscholen waar het geld aan besteed gaat worden: "We stellen de inhoud voorop. Wat hebben de kinderen nodig en wat is goed voor hun ontwikkeling? Daar gaan we op inzetten." Ook kijken de scholen naar wat ze kunnen verbeteren: "We gaan kijken wat we nu doen en hoe dat beter kan", legt Van Kampen uit.

Dat zijn mooie doelen, maar het vinden van mensen om die doelen te realiseren, blijkt lastig: "Het vinden van voldoende docenten om al onze plannen uit te voeren, is niet eenvoudig. We moeten voor de reguliere lessen al enorm ons best doen om de klassen gevuld te krijgen met de juiste meesters en juffen."

Zeeuwse waaier

Dit probleem willen de basisscholen ondervangen met de 'Zeeuwse waaier'. Dit is een alternatief lesprogramma in samenwerking met onder andere bibliotheken, studenten en sportclubs die gastlessen verzorgen. Terwijl de leerlingen die lessen krijgen, kunnen de leraren zich verder professionaliseren en deskundiger worden.

Het eerste deel van het bedrag wordt deze maand gestort: "Later moeten we verantwoorden in ons jaarverslag en aan de inspectie waar we dat bedrag aan hebben besteed", vertelt Van Kampen.