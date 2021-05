Computer gaat kilometers aan VOC-archief ontcijferen: 'Voor onderzoekers is dit één groot feest'

Handgeschreven VOC kopie uit 1668 van het "journael" (foto: ANP)

Blom zegt dat het VOC-archief eigenlijk één groot Zeeuws archief is. "Het bevat duizenden en duizenden documenten over de economische reus die Zeeland in de zeventiende en achttiende eeuw was. De VOC was de eerste multinational ter wereld en Zeeland speelde toch een belangrijke rol in die organisatie."

Lastig ontcijferen

De archivaris legt uit dat alle monsterrollen, brieven en verslagen uit die tijd wel te raadplegen zijn, maar dat het soms lastig isom dat te ontcijferen. "Het is allemaal in Oudnederlands schrift." Met de miljoeneninvestering wordt software ontwikkeld die voor onderzoekers kan zoeken. Zo wordt er een soort zoekmachine gemaakt voor archiefmateriaal.

Nu is het de bedoeling dat alles wat er toen geschreven is ontcijferd wordt en voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. "Dat is het mooie aan dit project: al dat Oudnederlands als Google kunnen doorzoeken." Volgens Blom is het voor bijvoorbeeld onderzoekers en genealogen "één groot feest".

25 miljoen documenten

Het gaat volgens Blom om 25 miljoen documenten, als je dat achter elkaar zou leggen kom je aan vier kilometer aan archief. "Dat kun je straks met een paar muisklikken doorzoeken."

Het is de bedoeling dat niet alleen wetenschappers van het archief gebruikmaken, maar ook het grote publiek, bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek. "Het is natuurlijk ook dat wij voorouders hebben die in de VOC hebben gezeten. Allerlei Zeeuwse boerenjongens die geen werk meer hadden, konden heel makkelijk op de schepen werk vinden. Ook daar is het belangrijk voor dat dit archief zo toegankelijk wordt.

Peter Blom legt uit waarom hij blij is dat het archief straks makkelijker te raadplegen is