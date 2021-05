Roel Felius weet niet of hij nu nog naar het Songfestival zou gaan

Roel Felius in Kopenhagen (2003) (foto: ANP)

In 2003 schreef Felius het liedje Mijn ogen zeggen alles, waarmee hij de nationale finale van het Junior Eurovisie Songfestival won. Dat betekende dat hij Nederland in hetzelfde jaar mocht vertegenwoordigen op het Junior Songfestival in Kopenhagen.

Lied over man met syndroom

Het nummer gaat over de situatie van een collega van zijn moeder. "Haar man had het locked-in syndroom (patiënten kunnen niet meer bewegen of goed communiceren door volledige verlaming, red), en ik vond het zo'n mooi verhaal, dus ik moest het opschrijven in de vorm van een liedje. En dat kwam er op een of andere magische manier uit met wat pianoakkoorden. Ik vond het wel bijzonder om dat op die manier over te brengen."

De zanger uit Goes moest niet alleen voor het optreden naar Denemarken afreizen. Er kwam van alles bij kijken. Zo waren er de hele week repetities en moest hij interviews geven voor verslaggevers uit verschillende landen. Dat het een unieke ervaring was, had hij wel door. "Tegenwoordig zijn er zoveel talentenjachten als The Voice Kids. Toen was er afgezien van Kinderen voor Kinderen niet zoveel."

Toen Felius de oproep op tv voorbij zag komen, was er voor hem dan ook geen twijfel. Hij schreef op dat moment al zijn eigen liedjes en hij zong in een jongenskoor. "Het voelde als gemaakt voor mij."

Surrealistisch

De zanger was in Denemarken als laatste aan de beurt, dus zat het langst van alle deelnemers in de zenuwen. "De energie hoog houden was moeilijk, maar toen ik het podium opging en de vibe voelde in de zaal, dat was iets surrealistisch."

Roel Felius weet niet of hij nu nog naar het Songfestival zou durven

Het lukte Felius niet te winnen in Kopenhagen, hij werd elfde. "Ik denk gewoon: als je die 1 eraf haalt, ben je eerste", zei hij na afloop.

Niet nog eens naar Songfestival

Nu, bijna achttien jaar later, denkt Felius niet dat hij nog eens op het podium van het Songfestival gaat staan. "Als kind geniet je er heel erg van, als volwassen zanger of performer ben je meer perfectionist en is het mentaal toch wat zwaarder. Ik weet niet of ik dat zou aandurven. Je krijgt heel veel over je heen, heel veel meningen. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan. Ik weet niet of ik dat nu wel zou willen."

Felius is na het Songfestival actief gebleven in de muziekwereld, maar zingt niet meer in Nederland. In 2011 verhuisde hij naar Japan, omdat hij in een show bij Universal Studio's ging spelen. Momenteel woont en werkt hij in een pretpark in Peking waar hij als zanger in een van de shows optreedt.

