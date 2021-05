'Rondweg enige oplossing voor verkeersoverlast in Kuitaart'

Voorzitter Han van den Bergen houdt zijn hart vast. (foto: Omroep Zeeland)

Een interview houden langs de Hulsterweg in Kuitaart is een hachelijke onderneming. Om de haverklap schieten auto's voorbij en als er een vrachtwagen passeert, voel je de zuigende werking. Een voetpad ontbreekt; het fietspad of de berm is op sommige plaatsen tevens het trottoir. Even is het stil en kun je rustig staan praten. Dan overstemt een passerend landbouwvoertuig het interview. Het probleem van Kuitaart wordt in een oogwenk duidelijk.

Dorpsraadvoorzitter Han van den Bergen houdt zijn hart soms vast als hij grote groepen scholieren over het fietspad ziet fietsen, dat voor een groot deel pal langs de smalle weg ligt. Twee weken geleden was er nog een ongeval van iemand die onwel werd. "De gevolgen zijn niet te overzien als die een afzwaaier maakt en in zo'n groep terecht was gekomen."

Twintig jaar strijdt de dorpsraad Kuitaart al voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De provincie heeft in de tussentijd echt wel wat gedaan, bevestigt hij. Markeringen tussen weg en fietspad, een wegversmalling, een middengeleider en een drempel. "Pleisters plakken", noemt hij het. De in 2015 aangebrachte 'lapmiddelen' hebben niet het gewenste effect gehad. Het is en blijft gevaarlijk, vinden de inwoners.

'Het wordt alleen maar drukker'

Volgens Van den Bergen is het alleen maar drukker geworden in Kuitaart. Bijna vijfduizend voertuigen, waarvan 700 vrachtwagens, komen er dagelijks voorbij. "Mensen denken dat hier sinds de boot verdween, amper meer verkeer komt, maar dat is niet zo. Vroeger ging de bevoorrading van bijvoorbeeld Kloosterzande via de boot. Nu door Kuitaart. Daar komt bij, doorgaand vrachtverkeer wordt steeds meer uit de kernen, zoals Vogelwaarde, geweerd. Dat komt nu ook allemaal door Kuitaart." En straks, als plan Perkpolder op stoom komt, wordt het helemaal een gekkenhuis, verwacht hij.

De gevel van een woning in Kuitaart raakte beschadigd bij een ongval. (foto: Dorspraad Kuitaart)

Het aantal geregistreerde ongevallen is misschien niet zo groot - negen sinds 2012 - maar het aantal incidenten waar de verzekering aan te pas moest komen, ligt vele malen hoger, weet hij. "Zie je dat huis", wijst inwoner Jordy Alvarez Morcus op een woning pal naast de uitgang van het smalle Dreefken. Dat is al diverse keren opnieuw gestukt, nadat iemand tegen de gevel was gereden, Of een woning, iets verderop. Het kleurverschil in de bakstenen laat zien dat er al eens herstelwerk is verricht.

Woningen staan dicht langs de Hulsterweg. (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar juni bezocht gedeputeerde Harry van der Maas Kuitaart. Hij beloofde dat er snel actie zou volgen. Maar daarna werd het weer stil, 'enkel een ambtenaar heeft nog een keer contact opgenomen over aanvullende maatregelen'.

Eigen verkeersonderzoek

Voor de fractie Groot Hontenisse in de gemeente Hulst is de maat vol. "Het staat in het coalitieprogramma. Alle partijen in Hulst hebben bij de vorige verkiezingen in 2018 afgesproken dat de 'problematiek Kuitaart' moet worden aangepakt", betogen raadslid Frank van Driessche en commissielid Alvarez Morcus. De partij heeft daarom een verkeersrapport gemaakt om alle feiten nog eens op een rijtje te zetten en de discussie in de gemeentepolitiek aan te zwengelen. Want ook al gaat het om een provinciale weg, de leefbaarheid van Kuitaart gaat de gemeente Hulst wel degelijk aan, menen zij.

Frank van Driessche en Jordy Alvarez Morcus (rechts) van de fractie Groot Hontenisse (foto: Omroep Zeeland)

De conclusie kan niet anders zijn, concludeert de fractie, dan dat er een rond- of randweg moet komen. Daar is de dorpsraad het mee eens. Al het andere helpt volgens Van den Bergen onvoldoende voor de langere termijn. Geld mag geen belemmering zijn, vindt Van Driessche. "Zijn er bijvoorbeeld al mogelijkheden voor subsidies onderzocht? Of wellicht geld dat vrijkomt na het afblazen van de marinierskazerne. Kan dit worden ingezet voor de verkeersveiligheid in onze gemeente?" Volgens Groot Hontenisse is een landbouwweg, zoals die in Vogelwaarde komt, het waard om te onderzoeken. Zij roepen het college op om dat te doen en actie te ondernemen richting de provincie.

Provincie wil geen rondweg

Voor een rondweg is de provincie nog niet te porren. Een woordvoerster zegt dat een rondweg niet wordt overwogen. Wel volgt op korte termijn opnieuw een pakket met maatregelen, die met de dorpsraad wordt besproken.

Veel vrachtverkeer komt door de kern van Kuitaart (foto: Omroep Zeeland)

