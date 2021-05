Emma Heesters bestormt Nederlandse Top 40 met samenwerking Ronnie Flex

(foto: ANP)

Het is alweer de zesde hit voor Emma Heesters in 2,5 jaar. Haar eerste hit was Pa Olvidarte, samen met Rolf Sanchez. Dat leverde haar de tweede plek op in de belangrijkste hitlijst van het land.

Het nummer is al meer dan een miljoen keer gestreamd, meldt de zangeres uit 's-Gravenpolder op Instagram. Daardoor staat ze bovenaan in de Spotify Top 50, de lijst met de meest gestreamde nummers in Nederland.

Emma Heesters is niet de enige Zeeuwse artiest met een Top 40-notering. BLØF staat op plek 34 met Horizon. De veertigste notering in de Top 40 voor de band. Het nummer staat inmiddels zes weken in de lijst. Racoon is twee weken geleden met het lied Hee Joh Jip uit de lijst gevallen.

