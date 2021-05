Mick van Dijke en Timo de Jong actief voor nationale ploeg

Mick van Dijke tijdens de GP Samyn (foto: Team Jumbo-Visma)

Beloftencoach Adriaan Helmantel maakte vrijdag de selecties voor beide wedstrijden bekend.

Van Dijke (Jumbo-Visma Development Team) is opgeroepen voor de Orlen Nations Grand Prix, die volgende week (29 en 30 mei) in Polen wordt gereden. De andere renners zijn: Marijn van den Berg, Rick Pluimers, Casper van Uden, Tim Marsman en Maikel Zijlaard.

Prima seizoen

Van Dijke kent tot nu toe een prima seizoen. Zo won hij de GP Voralberg in Oostenrijk en deed hij met de profploeg mee aan de Ronde van Hongarije. Ook maakt hij van 9 tot en met 13 juni opnieuw opwachting in de profploeg van Jumbo-Visma in de Ronde van België.

Beloftencoach Helmantel ziet kansen om voor de winst te gaan in Polen, zo laat hij via de website van de KNWU weten. "Van den Berg toonde deze week in de Alpes Isere Tour al zijn snelle benen en ook Van Dijke en Pluimers kunnen goed aankomen in een peloton of kleinere groep."

Van Dijke heeft goede herinneringen aan de wedstrijd in Polen. Vorig jaar deed hij ook mee. Hij werd toen tweede in het eindklassement. "Ik ben wel blij dat ik weer opgeroepen ben en mag rijden in Orlen", zo laat de renner uit Colijnsplaat weten vanuit Limburg waar hij dit weekend aan het trainen is.

Timo de Jong (midden) in de kopgroep van de GP Arjaan de Schipper in Goes in 2019 (foto: Orange Pictures)

Timo de Jong maakt deel uit van de selectie voor de Vredekoers Grand Prix Jeseniky Spa in Tsjechië, die van 3 tot en met 6 juni wordt gereden. Stijn Daemen, Enzo Leijnse, Lars Boven, Darren van Bekkum en Wessel Krul zijn de andere renners.

Eer

De Jong, die voor VolkerWessels rijdt, is blij met zijn selectie. "Het is toch altijd een eer als je voor je land mag rijden", zo laat de Bevelandse renner weten. De Jong reed dit seizoen - bij gebrek aan Nederlandse wedstrijden - vooral in Spanje. Zo won hij als gastrenner van een Spaanse amateurploeg de Clasica de Torredonjimeno.

Tot aan de Vredekoers staan er geen wedstrijden meer voor De Jong op het programma. "Ik moet zorgen dat ik in goede conditie ben straks, want het is toch een mooie kans om mezelf weer te laten zien."