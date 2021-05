Na meer dan twee eeuwen is bijzonder stukje erfgoed terug in Hoedekenskerke

"Als er iets over dit dorp te doen is in combinatie met geschiedenis dan wordt er vaak aan me gevraagd of ik er belangstelling voor heb", zegt Vermeulen. Het glas-in-lood was al verkocht aan iemand anders, maar Vermeulen kon het niet loslaten. "Een expert vertelde me dat het een uniek stuk is, want er zijn maar vier van dit soort kunstwerken waarin de inscriptie staat waar het vandaan komt. Ik heb contact gezocht met de koper, want het hoort gewoon in Hoedekenskerke thuis."

Kostbaar

De koper, kunsthistoricus Kees Berserik, reageerde enthousiast en verkocht het tegen kostprijs. Maar dat was meer dan 1.000 euro. Dankzij een bijdrage van de kerk kon het toch worden gekocht. Vermeulen bewaart het nu, heel goed ingepakt, in een metalen koffer. "Dit is bewaard gebleven, terwijl er in die tijd toch veel authentieke gevels gesneuveld zijn. Dat maakt het erg bijzonder en ik ben blij dat Berserik het wilde verkopen."

Mitchel Vermeulen uit Hoedekenskerke bekijkt het 17e-eeuwse glas-in-loodwerk (foto: Omroep Zeeland)

De Hoedekenskerke Protestantse Kerk wordt gerestaureerd en als het interieur klaar is, komt het glas-in-lood in de glazen wand onder het orgel te hangen. "Het werk is gerestaureerd in Antwerpen en de lijm mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of temperatuurverschillen. Vandaar dat we het glas-in-loodwerk in de kerk hangen", legt Vermeulen uit.

Van ons allemaal

Ook al is het geld voor het werkje al betaald, Vermeulen wil toch nog een inzamelingsactie starten. "Op die manier kun je mensen deelgenoot maken van zo'n bijzonder stukje erfgoed en dan wordt het iets van ons allemaal."