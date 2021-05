Middelburgse rapper Qube komt in De Maalstroom terecht

Eerst was je solo-artiest, nu ben je onderdeel van een band, wat is er in die tussentijd met je gebeurd?

"Ik ben op zoek gegaan naar welke muziek ik wil maken en wie ik wil zijn als artiest. Het werkte goed voor mij om in een band iets te doen. Op het podium doe je het samen, met een band voelt het fijner. Het was meer een team. Dat spreekt mij wel aan. De muziek schrijven we ook samen. Je kan elkaars kwaliteiten combineren."

De teksten schrijf jij, maar het is eigenlijk geen rap meer, maar haast een spoken word performance?

"Klopt, dat zit er ook in. Soms ben ik als een metal-zanger aan het schreeuwen en soms aan het zingen dus het is heel divers. Sinds dat ik klein ben luister ik naar rock muziek, gitaarmuziek, maar ook hiphop. Ik dacht: waarom combineer ik die twee liefdes niet? Daarnaast heb ik ook iets met taal. Ik heb ook meegedaan met een schrijverscollectief in Tilburg. Daar heb ik ook weer dingen geleerd, al die dingen probeer ik te combineren in de Maalstroom."

Kluizenaar, is de titel van de EP. Wie is die Kluizenaar, ben jij dat?

"Het is een soort metafoor. Je zou kunnen zeggen dat het een fictief iemand is, tegelijkertijd bestaat die ook. Iedereen maakt wel eens moeilijke dingen mee en dan is de vraag hoe ga je ermee om? Je kan op een punt komen dat er geen hoop meer is, en dat is met die Kluizenaar gebeurd. Die kant moeten we niet op."

Willen jullie ook gaan optreden als De Maalstroom?

"Nu is het lastig, maar we zijn wel een livestream aan het opzetten. We moeten even afwachten hoe het loopt met de maatregelen, maar we willen beslist de planken op, liefst ook op festivals."

Jasper van den Bovenkamp vertelt hoe hij in De Maalstroom is terechtgekomen