SP en GroenLinks Terneuzen willen inwoners die gezond 90 worden

Beide partijen willen dat Terneuzen uiteindelijk een zogenoemde Blue Zone wordt. In de wereld zijn er vijf plaatsen, waaronder twee in Europa, die zo genoemd mogen worden omdat mensen daar gemiddeld negentig tot honderd jaar oud worden.

Volgens Ernst Jonker (GroenLinks) kan dat ook in Terneuzen. "Concreet moet je denken aan bewegen, stressloos en gezonder leven, minder calorieën. Denk aan de mooie trimroutes die we hebben rond de Kreek, maar die nog steeds niet klaar zijn. Laten we die een keer afmaken."

Club van Zeeland

Het is overigens niet voor het eerst dat er in Zeeland over een zogeheten Blue Zone wordt nagedacht. De Club van Zeeland, een beweging die Zeeland stevig op de kaart wil zetten, introduceerde het vorig jaar, maar dan voor de hele provincie. Al is de insteek van de partijen in Terneuzen anders volgens Jonker. "Je wilt dat mensen vitaal blijven. En als we dan naar de stijgende zorgkosten kijken, is het wat ons betreft appeltje eitje."

'Extreem links'

SP en GroenLinks dienden afgelopen week tijdens de commissievergadering het initiatiefvoorstel in om de uitgangspunten van een Blue Zone mogelijk te maken. Maar ze stuitten op veel scepsis. "Er waren zelfs partijen die het extreem linkse gedachten noemden." zegt Ernst Jonker. Toch ziet hij wel kansen en hoopt hij samen met de SP het uiteindelijk in de begroting van volgend jaar te krijgen.

Lat hoog leggen

Dat wil initiatiefnemer en fractievoorzitter Jean-Paul Casteleijn (SP) ook, al beseft hij ook dat de gemeente Terneuzen nooit een volledige Blue Zone zal kunnen worden. "Maar het streven mag er best zijn en doelen mag je ook best hoger stellen om uiteindelijk op een gemiddelde uit te komen."