Middelbare scholen per 31 mei weer helemaal open

De middelbare scholen gaan weer helemaal open. (foto: ANP)

De leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. Vanaf 7 juni geldt er een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. Dit is om scholen die dat nodig hebben meer voorbereidingstijd te geven, zegt minster Slob voor voortgezet onderwijs. "We willen het voor leerlingen mogelijk maken om minimaal zes weken naar school te gaan te gaan voor de zomervakantie begint." Vanaf eind volgende week krijgen alle scholen de beschikking over voldoende zelftesten voor leerlingen en docenten.

Zelftesten

Het besluit is genomen tijdens het Catshuisoverleg van afgelopen middag, waarin betrokken kabinetsleden en aantal deskundigen met elkaar spraken. Volgens het OMT is het verantwoord om de middelbare scholen over een week weer helemaal open te gooien. De anderhalvemetermaatregel wordt geschrapt omdat die niet nageleefd kan worden als alle leerlingen weer tegelijk naar school gaan.

Liever ná zomervakantie

Het voortgezet onderwijs is op dit moment nog maar gedeeltelijk open. Veel leerlingen krijgen de helft van de week les. Niet iedereen is blij met dit nieuwe besluit van het kabinet. CNV Onderwijs zou er vanwege het grote aantal docenten dat nog niet is gevaccineerd liever tot ná de zomervakantie mee wachten.