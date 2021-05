Waarom de Junioren Driedaagse van Axel dit jaar niet in mei, maar oktober wordt verreden

Vorig jaar kon de Driedaagse vanwege corona niet doorgaan. "In februari leek het erop dat dat opnieuw het geval zou kunnen zijn", vertelt voorzitter Bram Cambier. "Dat wilden we dit keer voor zijn en daarom zijn we vanaf dat moment gaan zoeken naar een alternatieve datum."

In de drukbezette evenementenagenda werd uiteindelijk plek gevonden in het weekend van 8,9 en 10 oktober. Dat er een nieuwe datum is geprikt is van groot belang voor de prestigieuze juniorenwedstrijd.

"Als een evenement twee jaar niet wordt georganiseerd loop je het risico dat de flow eruit gaat doordat renners en sponsoren afhaken. Dan kom je als het ware in een soort slapende toestand en dat wilden we per se voorkomen."

Anders dan voorheen rijden de renners op vrijdag vijf rondes van zo'n twintig kilometer" Bram Cambier

En dus zal er in oktober gereden worden. Wel is het evenement behoorlijk uitgekleed: de traditionele toertocht is geschrapt, terwijl ook de Funklasse en ID cycling niet doorgaan. "De koers blijft verder haast hetzelfde. De start vindt vrijdag gewoon plaats op de Markt in Axel, maar anders dan voorgaande jaren rijden we vijf rondjes van zo'n 20 kilometer."

Zuiderburen

Zoals het er nu naar uitziet kan de laatste etappe traditiegetrouw in België plaatsvinden. "Ik heb geregeld contact met de mensen daar en zij hebben in principe toestemming gekregen om het te organiseren. Maar ja, corona... Tot nu toe ziet het er in elk geval goed uit."