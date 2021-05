Bar weer in voorbereiding op monstertocht: 'Een Berenburgje helpt'

De tocht van volgend jaar is dezelfde route die de Canadezen in 1944 liepen om Europa te bevrijden. De start is in Normandië en finisht bij de kazerne in Roosendaal. In 21 dagen lopen de deelnemers per dag gemiddeld vijftig kilometer. Zaterdag stond een route van dezelfde afstand op het programma, maar vanwege het broedseizoen moest de groep tien kilometer omlopen.

Extra kilometer

"Vanwege dat broedseizoen mochten we niet door de bossen van Westerschouwen", vertelt oud-commando sergeant Martijn Louws. "Een extra training zullen maar zeggen." Voor de heren was het sowieso afzien door de pittige buien die ze vanmorgen moesten doorstaan.

(foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb vandaag Berenburg in m'n flacon gedaan. Het is er weer voor", lacht één van de oud-commando's. Een ander houdt het bij een lauw bakje koffie. "Toch wel even goed opwarmen."

Wekelijkse training

De groep gaat de komende maanden door met wekelijkse trainingen. Ze lopen de komende tijd door heel Zuid-West-Nederland en ook Zeeland staat nog regelmatig op het programma. Nog een jaar kunnen ze toewerken naar die monstertocht die ze volgend jaar gaan lopen.