Mannen opgepakt in drugsonderzoek

(foto: Omroep Zeeland)

Daar waren de twee verdachten eerder weggereden. In het pand in Borssele zijn 135 hennepplanten ontdekt. De politie trof een van de mannen, een 33-jarige Brabander uit Etten-Leur aan bij de Weelhoekweg in Borssele. Even later werd een 37-jarige Oost-Souburger aangehouden aan de Sloeweg in Ritthem.



Onderzoek

De twee verdachten zijn meegenomen door de agenten en ze blijven voor nader onderzoek vast zitten. De hennepplanten en het materiaal dat in de kwekerij stond, is in beslag genomen.