Campings tijdens pinksterweekend vol Nederlanders, maar hoe is dat komende zomer?

Robbert Northolt van camping Scheldeoord in Baarland had de afgelopen maanden veel Belgen en Duitsers aan de lijn die hun pinkerstvakantie in Zuid-Beveland afbelden vanwege corona. "Maar daar zijn Nederlanders voor in de plaats gekomen. Ondanks het weer zit het vol."

'Je had het gisteren moeten zien'

Met een paar stralen zon is de vakantieganger deze Pinksteren al blij. "Je had het gister moeten zien: bakken regen en overal plassen", vertelt een familie uit West-Brabant. Toch zijn ze blij er weer even uit te zijn. Ook de zomervakantie is al geboekt.

(foto: Omroep Zeeland)

"Wij blijven in Nederland", zegt één van de West-Brabanders. "We nemen geen risico." Een ouder stel wil naar Italië en gaat er vanuit dat dat ook kan. "We zijn volgende week allebei ingeënt, dus met een paspoort kunnen we ook de grens over."

'Vertrouwen in de zomer'

Eigenaar Northolt ziet dat zijn camping komende zomer volgeboekt is met Nederlanders, maar hij verwacht nog afzeggingen omdat vakantiegangers uiteindelijk toch voor het buitenland kiezen. "Maar ik heb er vertrouwen in dat die plekken weer worden opgevuld door Duitsers of Belgen."