Vrijwilligers onmisbaar voor Wandelnetwerk Zeeland

Het wandelnetwerk in Zeeland is een route van 530 kilometer die verdeeld is in allemaal hele kleine stukjes. Vrijwilligers controleren de route, repareren waar nodig en onderhouden stukken die buiten de openbare weg liggen. Een van die vrijwilligers is Arthur Stijns, die vanaf het begin in 2009 als vrijwilliger betrokken is bij het wandelnetwerk. Eerst als coördinator van de vrijwilligers en onderhoud, sinds twee jaar alleen nog als controleur. Vorig jaar hij de vrijwilligersprijs, de Gouden Jirtizaag. "Ik zet mij met alle liefde en plezier in", zegt hij.

Ger van de Velde de Wilde, voorzitter Stichting Landschapsbeheer Zeeland. (foto: Omroep Zeeland)

Het was zaterdag erg slecht weer, met veel regen en harde wind. Maar dat hield niemand tegen. Een aantal deelnemers liep ter ere van de dag van de Zeeuwse Wandelroute een stukje van de 530 kilometer lange route over het Wandelnetwerk Zeeland. De honderd routes zijn allemaal anders en lopen via dijken, dorpen, polders en langs de kust.