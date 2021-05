Sportschool als leerplaats voor studenten Sportkunde: 'Maanden stilzitten doet niemand goed'

Afgelopen woensdag openden sportscholen in Nederland na 155 dagen weer de deuren. Bij sportschool Zeeland Gezond liep het meteen storm. "Het was wel volle bak, ja", vertelt Yannick Mol.

"Mensen vragen dan of ik een schemaatje kan maken, omdat ze weer in het ritme moeten komen." De Vlissinger zit in de afrondende fase van zijn studie Sportkunde en brengt zijn kennis ondertussen in de praktijk als sportinstructeur.

Het gevaar is dat mensen bij krachttraining te veel of te snel willen. aldus Mol. "Mensen hebben een bepaald gewicht in hun hoofd, van vóór de lockdown."Maar maanden stilzitten doet je lichaam geen goed.

"Wat dan vaak gebeurt is dat mensen in hun hoofd wel willen, maar dat het lichaam protesteert." Dat gaat dan vaak gepaard met fysieke klachten, die soms pas na enkele weken de kop opsteken. "Vooral rond de schouders zie je dan dat er vaak irritatie optreedt."

Train verschillende spiergroepen, zo kun je optimaal herstellen" Yannick Mol, student Sportkunde

Voorkomen is hoe dan ook beter dan genezen. "Een juiste lichaamshouding is belangrijker dan de hoogte van het gewicht dat je tilt", vervolgt Yannick, die binnen zijn studie voor de richting lifestyle gekozen heeft. "Zaken als voeding en rust zijn ook belangrijk. En train verschillende spiergroepen, zo kun je optimaal herstellen."

Cortisol

Als je dit in je achterhoofd houdt kun je optimaal profiteren van de talloze voordelen die sporten met zich meebrengt. Bij lichaamsbeweging neemt de productie van cortisol - het stresshormoon - af. "Na het sporten voelen veel mensen zich daardoor een stuk beter. Daarom is het goed dat de sportscholen weer open zijn."