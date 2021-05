Spaans succes smaakt naar meer voor Tolhoek: 'Kan met wereldtop mee, als er voor mij gereden wordt'

Antwan Tolhoek bij de Tour Down Under in 2020 (foto: ANP)

Tolhoek moest de winst in het eindklassement aan Miguel Angel Lopez laten, die op voorhand al topfavoriet was. Lang treurde de Yersekenaar daar niet om. "Tweede worden achter Superman Lopez voelt gewoon als een overwinning voor mij."

De eindzege van de Colombiaan kwam in de slotetappe zaterdag niet meer in gevaar. "Als je hem dan in het geel ziet rijden, wil je er het liefst nog een snok aan geven. Maar heel eerlijk: hij was gewoon beter dan ik. Het is ook niet zomaar een renner", aldus Tolhoek over zijn concurrent, die in 2018 nog derde werd in de Ronde van Spanje.

Geslaagd als kopman

De tweede plaats was voor Tolhoek nog maar eens een bevestiging dat hij op het juiste spoor zit. Eind maart bij de Ronde van Catalonië was fitheid na zijn operatie de belangrijkste graadmeter. Deze week was het zijn doel om als kopman de schijnwerpers op zich gericht krijgen.

Ik heb bewezen dat ik met de wereldtop mee kan" Antwan Tolhoek

"Ik heb bewezen dat ik met de wereldtop mee kan", vindt Tolhoek. "Als er voor mij gereden wordt, dan kan dat." Maar bij een ploeg als Jumbo-Visma vechten de toprenners om voorrang. In de Ruta del Sol kreeg Tolhoek de kans, mede omdat op dit moment in Italië ook de Giro wordt verreden en veel van zijn teamgenoten daar zijn.

Verslaggever Tom Druppers sprak na de Ruta del Sol met wielrenner Antwan Tolhoek

Tolhoeks toekomst

Het is de vraag waar de sportieve toekomst van de ambitieuze Tolhoek ligt. "Ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik dit ook bij grote wedstrijd wil kunnen laten zien." Het contract van de renner uit Yerseke bij Jumbo-Visma loopt komende zomer af. "Daar gaan we het de komende maanden over hebben."

Eerst wil Tolhoek zich focussen op de Ronde van Zwitserland, die begin juni van start gaat. "Daar bewaar ik goede herinneringen aan. Aan dat hoofdstuk voeg ik graag nog een bladzijde toe." In 2019 boekte Tolhoek in de Alpen zijn eerste profzege.

Na de Ruta del Sol is hij meteen doorgereisd om met zijn ploeg op hoogtestage te gaan. "Na dit supermooie resultaat wil ik natuurlijk meer. En het seizoen is pas net begonnen..."